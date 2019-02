12 gemeentelijke gebouwen worden energiezuiniger: gemeente Dilbeek investeert 3,8 miljoen euro Michiel Elinckx

21 februari 2019

14u54 6 Dilbeek De gemeente Dilbeek tekent een energieprestatiecontract (EPC) met Luminus en zal 12 gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken. Tegen 2040 moet de gemeente 50 procent minder CO ² uitstoten, tegen 2060 zelfs klimaatneutraal zijn.

Bij de samenwerking met Luminus hangt een prijskaartje vast van 3,8 miljoen euro. Met de geldsom zal de gemeente Dilbeek onder meer 490 zonnepanelen aankopen voor het dak van CC Westrand. “In het gemeentelijke zwembad Dilkom wordt een warmte-krachtkoppeling en een nieuwe stookplaats geïnstalleerd”, zegt schepen van Gebouwen Diane Van Hove (N-VA). “Ook de sturing van de verwarming wordt herbekeken en de leidingen worden geïsoleerd. In Dilkom zal er 26 procent bespaard worden op energie, in CC Westrand 23 procent. Daarnaast zijn er nog tien andere gemeentelijke gebouwen die onder handen genomen worden: Dil’Arte, kasteel De Viron, het administratief centrum Kasteelhoeve, sporthal Ten Gaerde, Roelandsveld, de Welzijnscampus en alle gemeentelijke scholen.”

Klimaatneutraal

Dilbeek heeft de ambitie om haar CO ² -uitstoot te verminderen tegen 2040 met 50 procent. Tegen 2060 wil de gemeente zelfs klimaatneutraal zijn. “Om alle Dilbekenaren mee te krijgen in ons verhaal, moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Luminus is onze partner, die ook voor het onderhoud van de gebouwen instaat.”

Besparing van 19 procent

Het EPC start op 1 maart. In het contract geeft Luminus een garantie voor een daling van het energieverbruik. “Zo zijn we zeker dat onze investeringen lonen. De gemeente Dilbeek zal 19 procent besparen op haar energieverbruik, wat ons natuurlijk ook goed uitkomt. Luminus zal ook op regelmatige basis personeelsleden naar onze gebouwen sturen om te controleren waar we nog energiezuiniger kunnen zijn.”