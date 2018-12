11.Trail trekt meer dan 500 sportievelingen aan Michiel Elinckx

02 december 2018

13u51 0 Dilbeek Zaterdagavond stond voor de allereerste keer de 11.Trail op het programma. 11.Trail is een alternatieve loopwedstrijd door openbare gebouwen. Sportievelingen konden zo het gemeentehuis, de Sint-Ambrosiuskerk en CC Westrand op een andere manier ontdekken.

11.Trail is een organisatie naar 11.11.11. Via de loopwedstrijd wil de ngo geld inzamelen voor het goede doel. Omstreeks 18.45 werd het startschot gegeven voor de lopers, een kwartiertje later konden ook de wandelaars van start gaan aan basisschool De Vlinder. Het parcours ging onder meer naar de Sint-Ambrosiuskerk, het gemeentehuis en CC Westrand. Voor de gelegenheid werden alle openbare gebouwen op een feeërieke manier verlicht, waardoor de lopers konden genieten van een ongeziene loopervaring. Er waren nog wat kinderziektes: in de Sint-Ambrosiuskerk gingen sommige lopers de kerk langs de verkeerde kant binnen. Maar voor het overige kan 11.11.11 terugblikken op een vlekkeloze organisatie. Het parcours had een lengte van 5,5 kilometer. Wie het rondje twee maal aflegde, kon de symbolische 11 kilometer bereiken. Na de jogging was er een afsluitende winterparty, waar iedereen even kon uitblazen met een hapje en een drankje. Onder meer de Dilbeekse groep Borokov gaf een acte de présence.