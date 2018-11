11.Trail stelt parcours voor Michiel Elinckx

26 november 2018

16u19 0 Dilbeek Komende zaterdag vindt de eerste editie van de 11.Trail plaats. 11.Trail is een avondloop die doorheen verschillende Dilbeekse gebouwen gaat.

De avondloop start om 18.30 uur in basisschool De Vlinder. Actrice en 11.Trail-meter Elke Van Mello zal het startschot geven. De lopers mogen als eerste het parcours op, een kwartier later volgen de wandelaars. Het parcours slingers door enkele locaties, zoals de Dilbeekse brandweer, de Sint-Ambrosiuskerk, CC Westrand en de bibliotheek. De organisatie heeft ook enkele verrassingen in petto, zoals een passage door een bus van De Lijn en langs mobilhomes. Langs het parcours zullen verenigingen voor de sfeer zorgen.

350 sportievelingen

Intussen hebben meer dan 350 deelnemers zich ingeschreven. Online inschrijven is mogelijk tot woensdag 28 november via www.11trail.be. Daarna kunnen de lopers zich op de dag zelf inschrijven van 17 uur tot 18.15 uur.