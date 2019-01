1000 mensen in veel te kleine zaal: politie sluit Chirofuif af na knokpartijen Michiel Elinckx

12u06 38 Dilbeek De politie heeft de Winteropenluchtfuif van Chiro Bodegem om 1 uur ‘s nachts moeten afsluiten. Er waren vechtpartijen op het binnenplein, in de zaal was er te veel volk. De leiding van Chiro Bodegem wijst met de vingers naar enkele fuifgangers. “Mensen zijn binnen geraakt met valse tickets”, klinkt het.

Sinds 2015 organiseert Chiro Bodegem ook een wintereditie van hun gekende Openluchtfuif. De fuif vindt telkens plaats in JC Castelhof. Ieder jaar gaan honderden jongeren er het einde van de examens vieren. Zaterdagavond liep de fuif compleet uit de hand. Aan het begin van de avond verzamelden groepjes jongeren zich op het binnenplein van JC Castelhof. Al snel mondde de samentroeping uit tot een grote vechtpartij. “We hebben meteen de politie verwittigd”, zegt Axel De Greef, leider van Chiro Bodegem. “Enkele agenten kwamen snel toe, maar konden niet ingrijpen. Na een tijdje kon de politie toch de rust terugbrengen. Na de vechtpartij gingen ze meteen naar binnen en stelden ze vast dat er te veel volk was.” In de zaal brak er paniek uit en werden feestvierders verpletterd door de massa. De lokale politie besloot meteen in te grijpen en de fuif stil te leggen omstreeks 1 uur. Iedereen werd naar buiten in veiligheid gebracht. Uiteindelijk werd de fuif zelfs volledig stopgezet.

Te veel volk

De organisatie verkocht ongeveer 700 tickets - de toegelaten capaciteit voor JC Castelhof. Op de sociale media circuleren geruchten dat er meer dan 1.000 feestvierders in de zaal waren. “Het waren er sowieso te veel”, geeft De Greef toe. “Hoe dat komt? Waarschijnlijk zijn enkele feestvierders binnen geraakt met valse tickets. We verkochten enkel tickets in voorverkoop. Het kan niet anders dat mensen gratis of met vervalste tickets binnen geraakten.” Ook gaat het gerucht de ronde dat er tijdens de vechtpartijen messen zijn gebruikt. Ook daar heeft Chiro Bodegem geen weet van. “Enkele mensen zijn wel weggevoerd, maar die hadden enkel wat blauwe plekken en builen. We weten niet exact of er messen zijn gebruikt bij die vechtpartijen, maar niemand is alleszins zwaargewond afgevoerd.”

Beslissen over toekomst

Intussen eisen veel fuifgangers hun geld terug. Via de sociale media vragen ze dat Chiro Bodegem de prijs van de tickets terugbetaalt. In de loop van de nacht kwam Chiro Bodegem met een verklaring via Facebook. “Daarin staat dat de mensen hun ingangsbandje moeten bijhouden en korting krijgen op onze zomereditie van de Openluchtfuif”, aldus De Greef. “Of we alles gaan terugbetalen? Daar gaan nu geen uitspraken over doen. Binnenkort zal de Chiroleiding samenzitten en de zaak bespreken. Voor ons is dit een grote domper. Ieder jaar steken we heel veel tijd in de organisatie van onze fuiven. Met dit voorval krijgt onze jeugdbeweging een slecht imago.” Het is ook erg onzeker of de wintereditie van de openluchtfuif nog een vervolg krijgt. De organisatie wil ook daar de situatie bekijken. “We gaan daar nog geen uitspraken over doen”, besluit De Greef.