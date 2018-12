10 miljoen euro voor herinrichting afrittencomplex Brusselse Ring Michiel Elinckx

31 december 2018

11u43 0 Dilbeek Het Geïntegreerd Investeringsplan (GIP) van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts voorziet 10 miljoen euro voor de herinrichting van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Brusselse Ring.

Ook voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg in Dilbeek worden middelen vrijgemaakt om de ontwerpplannen op te maken. “Onze regio heeft nood aan deze nieuwe investeringen in infrastructuur”, zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “We willen het aantal verkeersdoden terugdringen en de economische ontwikkeling alle kansen geven door te investeren in goede verbindingen voor alle weggebruikers. Dilbeek heeft bijvoorbeeld altijd gepleit voor het aanpakken van het kruispunt van de N8 met de Ring en een veilige herinrichting van de Ninoofsesteenweg. We hopen dat beide dossiers nu snel opgestart kunnen worden.”