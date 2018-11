1,6 miljoen Vlaams-Brabanders bezoeken de kust Michiel Elinckx

29 november 2018

19u42 0 Dilbeek Meer dan 1,6 miljoen Vlaams-Brabanders gaan jaarlijks minstens een dagje naar de kust - goed voor 14 procent van het totale aantal kusttoeristen. Dat blijkt uit statistieken van Westtoer.

Daarnaast kozen 325.000 Vlaams-Brabanders voor een verblijf van één of meerdere nachten aan de kust. Toeristen uit onze provincie kiezen vooral voor een verhuurappartement, hotel, vakantiepark of vakantiecentrum. De vakantiegangers uit Vlaams-Brabant zijn zeer tevreden: 95 procent geeft aan om de volgende drie jaar opnieuw een weekend of vakantie aan de kust door te brengen. Tot slot zijn 14.900 eigenaars van een tweede verblijf aan de kust afkomstig uit Vlaams-Brabant. Dat is goed voor 21 procent van alle Vlaamse eigenaars. Middelkerke, Knokke-Heist en Koksijde blijken de populairste kustgemeenten voor een tweede verblijf. In 2017 zakten 11,6 miljoen Vlamingen af naar de kust voor een dagje aan zee.