"Zwart kruispunt moét veiliger" 300 HANDTEKENINGEN VÓÓR HERINRICHTING AFRITTENCOMPLEX R0 MICHIEL ELINCKX

05 juni 2018

02u42 0 Dilbeek Zo'n 300 mensen hebben ingetekend op de petitie vóór de herinrichting van de aansluiting van de Ninoofsesteenweg met de Ring. Vooral voor zwakke weggebruikers is het knooppunt een zwart punt. Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA) overlegt binnenkort met de actievoerders.

De kruising van het afrittencomplex van de E40 en de Ninoofsesteenweg staat bekend als een gevaarlijke plaats voor zwakke weggebruikers. Al jaren vragen verschillende partijen voor een veiligere herinrichting - zonder succes. Enkele ouders lanceerden vorige week een petitie voor de langverwachte herinrichting. In een mum van tijd tekenden meer dan driehonderd mensen de petitie.





"We vragen dat het gemeentebestuur acties onderneemt om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren", zeggen de ouders in een open brief. "Ondanks talrijke verkeersstudies zijn er nog geen maatregelen genomen. Nochtans liggen er in de omgeving verschillende scholen, het gemeentelijke zwembad Dilkom, sportclubs en jeugdbewegingen." Eind maart viel de spreekwoordelijke druppel. Een schoolgaand meisje van 11 jaar werd, tijdens de terugtocht naar huis, aangereden door een auto terwijl ze het zebrapad aan het oversteken was. "Het meisje herstelt momenteel nog in het ziekenhuis. In het verleden hebben er zich nog gelijkaardige ongevallen voorgedaan. Wij zijn bezorgd over de veiligheid van onze jeugd."





De omliggende scholen van Regina Caeli proberen de verkeersveiligheid te verhogen met een kiss-and-rideparking op de site van Colruyt. Daarnaast wordt het verkeer tijdens de ochtendspits omgeleid via een vast parcours. De gemeente Dilbeek bekijkt of het in de toekomst meer maatregelen kan nemen. "Binnenkort zitten we rond de tafel met de ouders", zegt schepen Quaghebeur. "We zullen dan bekijken welke maatregelen we kunnen nemen. Maar als we iets ondernemen, zal dat met goedkeuring van het Vlaams gewest moeten zijn. Zij beheren de omgeving rond het afrittencomplex."





Minder verkeerslichten

Quaghebeur is al jaren voorstander van een herinrichting. Hij hoopt dat er binnenkort schot in de zaak komt. "Het kruispunt zal, samen met de geplande werken aan de ring, aangepakt worden", zegt hij. "Momenteel is een studiebureau bezig met de opmetingen en opmaak van de plannen. Er zou gekozen worden voor het concept 'diamond crossover', waarbij het aantal verkeerslichten teruggebracht wordt van drie naar een. De brug is ook aan vernieuwing toe en zou vervangen worden door een breder exemplaar, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er is ook budget voorzien voor de vernieuwing van deze brug. Hopelijk kunnen we binnenkort de eerste plannen tonen aan omwonenden, scholen en ouders."