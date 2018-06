"Zwak moment" maakt geen indruk op rechter 29 juni 2018

Een inbreker heeft ook na verzet een effectieve celstraf van achttien maanden gekregen. "Toch wat zwaar?", klonk het twee weken geleden nog in de rechtbank, waar hij zich moest verantwoorden voor een inbraak in juni vorig jaar. Toen vernielde hij samen met een kompaan een raam van een woning in de Isabellastraat in Schepdaal. Het alarm trad in werking, waarop het duo ervandoor ging. Even verderop konden ze echter opgepakt worden. "Een zwak moment", aldus de beklaagde. "En mijn kompaan had me onder druk gezet." (WHW)