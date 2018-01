'Zure buren': "Wij zijn niét tegen veiligere E40-parking" 23 januari 2018

02u27 0 Dilbeek Inwoners uit de Theodoor Coppensstraat zijn niet te spreken over het feit dat ze door politici weggezet worden als 'zure buren' die de veiligheid van honderden mensen zouden hypothekeren.

De doodlopende Theodoor Coppensstraat in Asse geeft uit op het bos naast de snelwegparking in Groot-Bijgaarden, waar 's nachts tientallen vluchtelingen hopen om als verstekeling aan boord van een vrachtwagen richting Engeland te kunnen klimmen. Texaco heeft al sinds 2014 plannen om de site anders in te richten en wilde met die werken al in 2015 starten. Maar één bewoner uit de Coppensstraat tekende daar bezwaar tegen aan. "Bezwaar tegen de afwateringsplannen", klonk het in mei van vorig jaar nog misnoegd bij Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA). "Terwijl een betere verlichting en omheining kunnen helpen om het vluchtelingenprobleem in te dijken, net als het kappen van bomen."





Ben Weyts (N-VA), minister van Mobiliteit, liet zich vorige week ook misnoegd uit over de bewuste buurman en dringt aan op een herinrichting van de site - met of zonder vergunning. "Maar wij zijn helemaal niet tegen ingrepen die de veiligheid hier kunnen verbeteren", zegt Marc Van de Velde. "Eén buur heeft bezwaar aangetekend, maar wij steunen hem daar ook volledig in. Die vluchtelingen hebben heel Europa doorkruist en dan denken politici dat een omheining aan een snelwegparking hen zal tegenhouden. Die mannen zullen altijd een oplossing vinden. Waar wij tegen gekant zijn, is de mogelijkheid dat er groen zal verdwijnen en dat de site met beton uitgebreid wordt. Dáár ligt het probleem. Los van die parking en de snelweg is het hier zeer rustig en landelijk - we zien hier zelfs reeën lopen. Dat willen we niet kwijt." (TVP)