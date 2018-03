"Zijn bulderlach zal nog lang nagalmen" GOED 800 ROUWENDEN NEMEN AFSCHEID VAN MARC DE MEULEMEESTER MICHIEL ELINCKX

30 maart 2018

02u42 0 Dilbeek Meer dan achthonderd rouwenden hebben gisteren afscheid genomen van oud-schepen Marc De Meulemeester, die vorige week op 57-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een longinfectie.

De Meulemeester was een liberaal boegbeeld en een vaste waarde in het politieke landschap van Dilbeek. Bijna dertig jaar lang was hij te vinden in de gemeenteraad, waarvan 21 jaar als schepen onder ere-burgemeester en partijgenoot Stefaan Platteau. Vorige week woensdag overleed hij onverwacht aan de gevolgen van een longinfectie. Een overlijden dat velen met verstomming sloeg.





De Sint-Ambrosiuskerk in het centrum van Dilbeek bleek gisteren te klein om alle rouwenden een plaats te geven. Tijdens de begroeting stond er al een lange rij in de Verheydenstraat aan te schuiven. Opdat iedereen toch de plechtigheid zou kunnen volgen, werd er naast de kerk een groot scherm opgesteld. Zo'n vijftig mensen voor wie er in de kerk geen plaats meer was, konden er zo toch nog bij zijn.





In de kerk nam partijgenoot Luc De Backer het woord. Hij las een brief voor van de werknemers die in het verzekeringskantoor van Marc De Meulemeester werken. "Je was voor ons meer dan een baas", klonk het. "Je was een echte vriend bij wie we altijd terechtkonden voor een babbel of advies. Marc was een levensgenieter met een hart van goud. We gaan je missen."





Ook ere-burgemeester Stefaan Platteau, de politieke mentor van De Meulemeester, nam het woord. En ook hij had niets dan lovende woorden. "Een echte selfmade man", sprak hij. "Zijn geliefde Dilbeek is nu niet meer wat het was. Dilbeek treurt om Marc. Hij was geliefd bij iedereen. Zijn gekende bulderlach zal nog lang nagalmen in onze gemeente. Hij begon zijn carrière als chauffagist, stapte vervolgens over naar de liberale mutualiteit en richtte tot slot een succesvol verzekeringskantoor op. Als schepen liet hij zich omringen door een vakkundige administratie. Hij zocht altijd naar een goede oplossing voor de mensen. Ik had het voorrecht om zijn burgemeester en mentor te zijn. Adieu Marc, we zullen je missen."





Keiharde werker

Afdelingsvoorzitter Marc Willen roemde De Meulemeester als een keiharde werker. "Maar hij genoot ook van het leven en was een optimist. Hij streefde naar perfectionisme, in alles wat hij deed. Men zegt wel eens dat je in de politiek geen vrienden maakt. Wij hadden er wel één en we nemen er vandaag afscheid van. Open Vld verliest een prachtige persoonlijkheid, een vriend en een stemmenkanon."





Na de uitvaartplechtigheid, die ook bijgewoond werd door BV's zoals Paul Van Himst en tv-kok Albert Verdeyen, kreeg Marc De Meulemeester zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Dilbeek.