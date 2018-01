"Ze worden alsmaar agressiever..." VLUCHTELINGEN OP DE SNELWEGPARKING: BUURT SMEEKT OM MAATREGELEN TOM VIERENDEELS

20 januari 2018

02u49 0 Dilbeek "Grijp nu toch eindelijk eens in!" Een smeekbede van de omwonenden van de snelwegparking in Groot-Bijgaarden, samengevat in één zin. Moedeloos zijn ze, omdat tientallen vluchtelingen de buurt nu al maandenlang bij nacht claimen om in vrachtwagens te kunnen kruipen of truckers te overvallen. "Ze worden alsmaar agressiever..."

Een mooi stukje groen naast een drukke snelweg aan de rand van Brussel. Zo zou je de omgeving van het parkeerterrein langs de E40 richting Gent in Groot-Bijgaarden in een oogopslag omschrijven. Maar ga je dieper tussen de bomen kijken, dan kom je uit op wat enkel nog als een stort omschreven kan worden. Afval, achtergelaten door de vele transmigranten die de site aantrekt. Overdag blijven ze in en rond het Brusselse Maximiliaanpark, 's nachts zoeken ze de Dilbeekse deelgemeente op. "Vanaf 23 uur zien we ze in groepjes van maximaal vier door onze straat lopen", zegt Jean-Claude Henquinet (72) uit de Theodoor Coppensstraat in Zellik, grenzend aan Groot-Bijgaarden. De straat zelf loopt dood, maar gaat over in een veldweg die langs het bos naast de snelwegparking loopt. "Tot 3 uur 's ochtends zie je hier zo veertig tot zestig vluchtelingen passeren. Vanaf 6 uur keren ze dan terug naar Brussel."





Truckers overvallen

Zij die terugkeren, zijn zij die geen kans gevonden hebben om zich in een vrachtwagen te verstoppen. Want dat is hun doel: als verstekeling in Engeland geraken. Maar sommigen kiezen er ook 'gewoon' voor om Oost-Europese truckers te overvallen. Bewijzen daarvan zie je letterlijk rondslingeren in de vorm van vrachtbrieven en stickers die op goederen geplakt horen te zijn. Ook lege voedselverpakkingen met Oost-Europese labels spreken boekdelen. Nog afgaande op het afval, lijken de vluchtelingen zelf te overleven op fruitsap, whisky, sigaretten, plat water en af en toe een blikje bier of een flesje Leffe. Her en der hangen of liggen truien, handschoenen, paraplu's, onderbroeken en kousen. Maar wat nog het meeste opvalt: de gigantische hoeveelheid schoenen. "Die laten ze achter omdat ze vol modder hangen, wat dan weer een bewijs is dat ze hier geweest zijn", weet Jean-Claude. "Blootsvoets keren ze terug naar Brussel, waar ze dan nieuwe schoenen of kledij krijgen."





Nog bij hopen te vinden: tandenborstels, bussen deodorant, scheerschuim, tandpasta, en thermische dekens. Allemaal gekregen van hulporganisaties in Brussel, maar dus gewoon gedumpt in Groot-Bijgaarden. "In de zomer van vorig jaar hebben ze hier alles opgeruimd", weet Jean-Claude nog. "Drie containers vol. En drie dagen later was het hier opnieuw een puinhoop. Het was de eerste en meteen ook laatste opruimactie in twee jaar tijd."





Jean-Claude zag de sfeer ook veranderen. "In het begin ging het veelal om Syriërs", weet hij. "Zij waren kalm - ze komen uit oorlogsgebied en waren al blij dat ze daar weg waren. Maar nu gaat het vaak om pakweg Somaliërs en Soedanezen. Die zijn veel agressiever en hebben geen respect. Een tijdje geleden stonden hier voor mijn deur twintig vluchtelingen om 3 uur 's nachts met elkaar te vechten. Mijn vrouw staat doodsangsten uit en wil verhuizen, maar ik denk er niet aan."





Kippen gestolen

De vluchtelingen blijken soms ook de tuinen van buurtbewoners binnen te dringen. Ze wassen zich aan de pomp en stelen groenten, fruit, en zelfs kippen. "De politie jaagt ze meestal weg aan het tankstation op de snelwegparking, maar dan zitten wij er hier mee", aldus buurtbewoner Marc Van de Velde. "Niet dat ze ons voorts echt lastigvallen, al zien we inderdaad wel dat ze alsmaar agressiever worden. Iedereen is op de hoogte van het probleem, maar we hebben zondag toch een petitie opgestart. Die zullen we aan Koen Van Elsen, burgemeester van Asse, overhandigen. We beseffen dat er geen pasklare oplossing is. Maar er moet wel iets gebeuren."