"Ze kunnen echt hoger vliegen dan dit" GEMEENTE WIL OVERLAST VLIEGTUIGEN AANGEPAKT ZIEN MET NIEUWE TECHNIEK MICHIEL ELINCKX

28 juni 2018

02u26 0 Dilbeek De gemeenteraad heeft een vuist gemaakt tegen laagvliegende vliegtuigen, en dat in de vorm van een motie die naar de federale regering gestuurd zal worden. Volgens de partijen kan een nieuwe techniek de lawaaihinder immers terugdringen.

Steeds vaker doen landende en opstijgende vliegtuigen het Dilbeekse luchtruim aan. Maar nieuw is het fenomeen niet. In augustus 2015 vroeg burgemeester Willy Segers (N-VA) al om een beter spreidingsplan. Begin dit jaar spanden elf Vlaams-Brabantse gemeenten - waaronder Dilbeek en Halle - ook al een rechtszaak aan tegen de Belgische Staat wegens het onevenredig verdeeld vliegverkeer.





De Dilbeekse gemeenteraad gaat nu nog een stapje verder. Alle partijen - op het Franstalige UF na - dienden een gezamenlijke motie in. Die motie komt er nadat het gemeentebestuur de inwoners eerder deze maand meer uitleg gegeven had over de vliegroutes tijdens een infomoment. "Eendracht maakt macht", zegt ereburgemeester Stefaan Platteau (Open Vld), die de motie samen met David De Freyne (N-VA) opstelde. "Daarom moeten we nu een signaal over de partijgrenzen heen geven. Dat Open Vld, N-VA, CD&V/DNA en sp.a/Groen deze motie steunen, is een goed begin."





Klimaatverandering

De gemeenteraad meent dan ook dat er wel degelijk oplossingen zijn voor het drukke vliegverkeer. Eigenlijk is het simpel: bij een sterke oostenwind worden in Zaventem vaak landingsbanen 07L en 07R gebruikt, en die procedure stuurt veel vliegtuigen over Dilbeek. "En dat zal in de komende jaren niet verbeteren", aldus David De Freyne. "Door de klimaatverandering neemt het aantal dagen met oostenwind toe. Hierdoor zullen gemeenten als Dilbeek, Affligem, Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren in de toekomst nog meer overlast krijgen. Maar je kan er iets aan doen via de RNP-approach, een nieuwe aanvliegmethode. Traditioneel navigeren vliegtuigen op basis van radiobakens op de grond. Via de RNP-procedure maakt men ook gebruik van satellietgegevens. Dat biedt tal van voordelen, zoals optimale vliegroutes dankzij precieze navigatie. Vliegtuigen kunnen dan bij een landing veel langer op grotere hoogte blijven. Bij een sterke oostenwind zouden ze op driehonderd meter boven Dilbeek vliegen. Dat zou minder hinder voor onze inwoners betekenen."





De RNP-approach werd in 2015 reeds getest op de luchthaven in Deurne. En de resultaten waren erg gunstig. "Bepaalde landingsbanen in Zaventem hebben nu ook een RNP-procedure", klinkt het. "Maar de banen 07L en 07R nog niet. Daarom vragen we om dit ook daar dringend in te voeren."





Het Franstalige UF werd niet bij de motie betrokken, maar diende wel een apart voorstel in als blijk van steun. "We zijn dezelfde mening toegedaan als de rest van de gemeenteraad", zegt raadslid Guy Pardon. "Het is wel jammer dat de andere partijen ons niet hebben aangesproken." De motie zal nu overgedragen worden aan de federale regering. En ook de luchthavenautoriteiten krijgen een aangetekend schrijven.