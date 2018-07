"Winkels blijven open én bereikbaar" HERINRICHTINGSWERKEN VERHEYDENSTRAAT BEGINNEN VANDAAG MICHIEL ELINCKX

31 juli 2018

02u31 0 Dilbeek De make-over van de Verheydenstraat, dé winkelstraat van Dilbeek, start vandaag. De lokale handelaars hopen dat de klanten de weg blijven vinden. "Onze straat blijft tijdens de werken altijd bereikbaar", zegt Hugo Steenput, vertegenwoordiger van de handelaars en uitbater van 't Praetcafé.

De herinrichting van het Dilbeekse centrum gaat vanaf vandaag zijn vierde fase in. Na de Kasteelstraat en Spanjebergstraat is het de beurt aan de Verheydenstraat, de winkelstraat. Toch hebben de handelaars al moeilijke tijden moeten doorstaan. De (te) smalle weg, met veel verkeer en beperkte parkeerplaatsen is verre van aantrekkelijk, waardoor er veel winkelpanden leeg staan. Het gemeentebestuur wil daar nu verandering in brengen. De straat krijgt dus een complete make-over. Zo wordt er onder meer eenrichtingsverkeer ingevoerd.





Handelaars telden maandenlang met een bang hart af naar deze dag. Toch klinken ze strijdvaardiger dan ooit. Ze hopen dat de klanten de weg naar hun winkels blijven vinden. "Er zal hinder zijn", geeft Hugo Steenput, die de handelaars vertegenwoordigt, toe. "Maar de zaken zullen altijd bereikbaar blijven. De voorbije maanden hebben we onze klanten ingelicht. Zo weten ze dat ze het centrum niet hoeven te vermijden. De straat heeft een opknapbeurt nodig. Het is even door de zure appel bijten om nadien de vruchten te plukken."





Parking

De werken zullen in verschillende fases verlopen. Daardoor zal slechts een deel van de straat telkens afgesloten worden. De parking achter de Sint-Ambrosiuskerk blijft de hele tijd beschikbaar. "Met 85 plaatsen is de parking ruim genoeg", aldus Steenput. "De mensen kunnen hun auto daar parkeren en via vier wegjes de Verheydenstraat bereiken. Verder blijft onze straat bereikbaar langs verschillende richtingen. Automobilisten kunnen langs de Ninoofsesteenweg, Kasteelstraat, Oude Smidsestraat en Schoolstraat komen. Om misverstanden te vermijden, plaatste de gemeente aangepaste signalisatie. Daarnaast hebben handelaars zelf bordjes geplaatst. Klanten kunnen bijna niet verkeerd meer lopen."





Nog een opvallend feit: ondanks de start van de werken, zijn zowat alle winkels vandaag open. Zaakvoerders kwamen speciaal vroeger terug uit vakantie om hun winkel te openen. "We willen er staan vanaf dag een. Als de klanten vandaag door de Verheydenstraat wandelen, mogen ze niet denken dat we gesloten zijn door de werken. Ik nam slechts een weekje vakantie, 't Praetcafé blijft de hele vakantie open", verzekert Steenput.





De gemeente Dilbeek wil geen precieze einddatum geven voor de werken. Wellicht zal de herinrichting zeker drie maanden in beslag nemen.