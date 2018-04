"Wie weet komt hier blokspot" GEMEENTE RONDT RESTAURATIE SINT-ALENATOREN AF MICHIEL ELINCKX

13 april 2018

02u46 0 Dilbeek De Sint-Alenatoren, een van de oudste stukjes erfgoed in het centrum van Dilbeek, is weer volledig opgeknapt. De buitenkant, met dak en ramen, werd volledig gerestaureerd. Intussen denkt de gemeente na over de toekomst van de toren. "We willen dit stukje Dilbeek weer openbaar maken voor het grote publiek", klinkt het.

De Sint-Alenatoren is de enige van vijf torens van de oorspronkelijke waterburcht uit de veertiende eeuw in het park van Dilbeek. Het dossier voor de restauratiewerken werd eind 2010 goedgekeurd door de gemeenteraad. "Daarna was het wachten op de goedkeuring van de verschillende instanties", zegt schepen van Patrimonium Jef Vanderoost (CD&V). "Vorig jaar kregen we groen licht van de Vlaamse Overheid, die het project voor de helft subsidieerde. De laatste restauratie van het monument dateerde al van in de jaren '70." Bij de nieuwe restauratiewerken werden de gevels gereinigd en het metselwerk en de aanwezige natuursteen zowel binnen als buiten hersteld. "Ook het dak, de ramen en het ijzersmeedwerk werden gerestaureerd. Er is ook een minimale vloerverwarming aangelegd om de toren vorstvrij te houden en schade door vocht en vorst in de toekomst te vermijden. De toren zal worden verwarmd met een lucht-water warmtepomp, de meest energie-efficiënte oplossing voor die locatie. Er was een plan om deze warmte duurzaam op te wekken via een biomeiler - een compostvat voor snoeiafval -, maar dit idee stootte op praktische bezwaren."





Sanitair ontbreekt nog

De restauratiekost bedroeg 340.000 euro. De toren telt nu drie grote ruimtes, waar er in de toekomst meer leven kan komen. "Een werkgroep is aan het nadenken over de mogelijkheden", weet Vanderoost. "Momenteel kan de toren bezocht worden door scholen en toeristen. Maar we willen het meer toegankelijk maken voor de Dilbekenaren. De Sint-Alenatoren staat momenteel afgesloten voor de buitenwereld op een klein eiland. Dat moet veranderen. Er zijn al verschillende ideeën geopperd, zoals een blokspot. Een tiental studenten kan tijdens de examenperiode perfect studeren in het gebouw. Het zou een unieke ervaring zijn voor die scholieren. Enkel sanitair ontbreekt nog, dus daar moet iets op gevonden worden."





Bescherming tegen vandalen

De gemeente Dilbeek heeft intussen een studiebureau aangesteld om een plan op te stellen voor de renovatie van het omliggende park. Op termijn moet de omgeving rond de Sint-Alenatoren opengesteld worden.





"Het eiland wordt afgeschermd om vandalen weg te houden. Maar er zijn plannen om het bosje rond de toren te vernieuwen. En op bepaalde uren zou het eiland van de Sint-Alenatoren opengesteld worden. De plannen zitten nog in zijn kinderschoenen, maar er is vraag naar."