"We gaan niet sleutelen aan dit monument" BORIS EN WHITNEY NEMEN CAFÉ HET GROOT GENOEGEN OVER MICHIEL ELINCKX

30 april 2018

02u26 0 Dilbeek Boris Gossing en Withney Vanbesien zijn de nieuwe zaakvoerders van café Het Groot Genoegen op het Gemeenteplein. Ze nemen het bekende café over van Geert, Gert en Peter, die twintig jaar achter de tapkranen stonden. Vaste tooghangers moeten niet vrezen, de nieuwe uitbaters willen weinig veranderen.

Het Groot Genoegen staat al sinds 1929 in de schaduw van het gemeentehuis. Het café is bijna een eeuw oud, maar is immens populair bij jong en oud. In 1998 namen Geert Carlier, Gert Verhulst en Peter Heymans de zaak over. De drie vrienden waren actief als barman in het café. Het Groot Genoegen trok doorheen de jaren bekend cliënteel aan, zoals Eddy Merckx en Paul Van Himst. De spelers van RSC Anderlecht vierden vorig jaar hun titel nog in het café.





Maar in oktober 2017 besloten de jeugdvrienden om het café over te laten. Na twintig jaar was het genoeg geweest. Na een zoektocht van enkele maanden werd afgelopen weekend de nieuwe uitbaters bekendgemaakt. Boris Gossing zal samen met zijn vriendin Withney Vanbesien het danscafé uitbaten. "Ik was een vaste klant van Het Groot Genoegen", vertelt Boris. "Ik woon al heel mijn leven in Dilbeek, ik ben hier thuis. Toen ik hoorde dat ze het café overnemers zocht, heb ik meteen gereageerd. Na enkele gesprekken zijn we er relatief snel uitgekomen. Ik ben al tien jaar zelfstandige. Op evenementen verzorgde ik de cocktails met een eigen bar. Daar komt dus nu het café bij. Ik ken de klappen van de zweep." Het Groot Genoegen zal niet veel veranderen. Het concept blijft ongewijzigd. "De kaart zal grotendeels hetzelfde blijven", aldus Withney. "We zullen natuurlijk onze eigen invulling geven. We hebben ervaring met cocktails, dus die komen ook op de kaart. Het café blijft voor iedere generatie. En 's avonds is er zeker plaats voor een feestje. Het Groot Genoegen mag geen discotheek worden, maar wel een gezellig danscafé." Het café sluit even zijn deuren tot 10 mei. Daarna beginnen de kersverse zaakvoerders aan een nieuw hoofdstuk. "De opening zal memorabel worden."





Afscheidsfeestje

Vrijdagavond zwaaiden de vorige uitbaters - Geert, Gert en Peter - af met een afscheidsfeest. Alle vaste cafégangers kwamen langs. "We staan hier met gemengde gevoelens", zegt Peter. "Het is zwaar om ons geliefde café af te geven, maar we weten dat Het Groot Genoegen in goede handen is."