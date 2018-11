“Veiligheid - met grote v- krijgt absolute prioriteit” Bestuursakkoord nieuw gemeentebestuur illustreert ruk naar rechts Michiel Elinckx

13 november 2018

18u57 0 Dilbeek Een bezette stad wordt Dilbeek nog net niet. Maar het nieuwe bestuur is wel van plan om het cameraschild gevoelig uit te breiden in de strijd tegen criminaliteit. Ook laagvliegers passen beter op hun tellen, want volgens het bestuursakkoord van N-VA en Open Vld komen er nog trajectcontroles bij.

De grote pijler van het toekomstige gemeentebestuur: veiligheid. Daarmee zet het nieuwe bestuur het werk van de voorbije legislatuur verder. Zo staat in het bestuursakkoord een investering in een cameraschild op de invalswegen rond Brussel. De slimme camera’s moeten er onder meer komen op de Gossetlaan, Dansaertlaan en Kattebroek. “Ze moeten een halt toeroepen aan de criminaliteit die uit onze hoofdstad komt binnenwaaien”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). De camera’s scannen alle nummerplaten van voorbijrijdende auto’s, waarna er gekeken wordt of ze geseind staan. “Als dat zo is, kan de lokale politie meteen ingrijpen”, zegt Segers. “Ook voor de recherche is het een handige tool. Onze politiediensten zullen de handen vol hebben. Daarom ondersteunen we een capaciteitsuitbreiding van ons korps."

Laagvliegers op de Itterbeeksebaan en Kattebroek letten ook beter op hun tellen, want het gemeentebestuur investeert in nieuwe trajectcontroles. “Op deze plekken durven automobilisten het gaspedaal dieper in te duwen”, aldus Segers.

Zeker geen belastingsverhoging

De coalitie wil dus stevig investeren, maar welk bedrag daar opgeplakt wordt, is voorlopig niet duidelijk. “Vanaf januari wordt alles in een meerjarenplanning gegoten. Dan kunnen we exacte cijfers meegeven. De belastingen zullen alleszins niet verhoogd worden”, verzekert Segers. “Na het eerste jaar zullen we een analyse maken van de inkomsten. Daarna kan er misschien een belastingverlaging doorgevoerd worden.” Wel gaat het nieuwe bestuur de plannen van sommige projecten herbekijken. “Hier en daar zal er iets gewijzigd worden. Ik denk dan aan het masterplan voor de sportsites Caerenbergveld-Keperenberg. Sommige investeringen zijn misschien niet nodig, waardoor we daar een beetje kunnen besparen”, zegt Segers.

Nog een groot speerpunt van het nieuwe bestuur: de uitbouw van de Dilbeek scholen en het behoud van het Vlaams karakter. Burgemeester Segers geeft toe dat de coalitie een ruk naar rechts is. “Niet dat het huidig bestuur slecht werk levert”, vindt Segers. “Maar de voorbije zes jaar is er veel gebeurd - denk maar aan de dreiging van terrorisme. Daarom moeten we op bepaalde vlakken meer investeren. De huidige coalitie zou daar argwanend tegenover staan, maar met Open Vld kunnen we betere accenten leggen op ons veiligheidsbeleid. We konden doorgegaan zijn met dezelfde politieke partners, maar dan zouden enkele zaken op tafel blijven liggen.”

Niet enkel veiligheid

Ook andere thema’s komen aan bod in het bestuursakkoord. Zo wil de gemeente, samen met de Vlaamse overheid, meewerken aan de herinrichting van de N8. Daarbovenop komt een masterplan voor Groot-Bijgaarden en de herinrichting van de dorpskernen van Schepdaal en Itterbeek. Tegen eind 2021 wil het bestuur de straatverlichting vervangen door energiezuinige ledverlichting. Op vlak van onderwijs wordt het opgesteld scholenplan gevolgd. Er is sprake van een nieuwe school in Sint-Anna Pede. Tot slot vindt het bestuur dat het Wolsemveld-project, waarbij 240 sociale woningen gebouwd worden, in zijn huidige vorm niet kan doorgaan. De coalitie wil een gezonde mix van functies en woonvormen. Op korte termijn moet er eveneens duidelijkheid komen over de verdere bestemming van het Castelhof en het Pampoelhuis.

