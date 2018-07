"Te veel Engels in gemeentelijke communicatie" 02 juli 2018

02u34 0 Dilbeek Gemeenteraadsleden Jan Erkelbout (N-VA) en Jef Valkeniers (Open Vld) vinden dat er te veel Engels gebruikt wordt door de communicatiedienst van de gemeente.

De raadsleden willen dat alle gemeentelijke diensten meer aandacht schenken aan de Nederlandse taal. "In infoboekjes, zoals onlangs dat van CC Westrand, staan in elke tekst enkele Engelse woorden", zegt raadslid Erkelbout. "Zelfs op de flyer voor de 11-juliviering zie ik Engelse woorden staan, zoals 'live band' en 'acts'. Dit kan in de toekomst vermeden worden. Met een beetje moeite vind je altijd een mooi Nederlands alternatief voor Engelse woorden."





Burgemeester Willy Segers (N-VA) kon zich vinden in de opmerkingen en zal de gemeentelijke diensten aanspreken. "Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven", zegt hij. "De Engelse taal geraakt steeds meer ingeburgerd. Ik wil de handschoen opnemen om dat tegen te gaan. We zullen, in samenspraak met onze diensten, de taalafspraken actualiseren."





(MEN)