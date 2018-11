“Stelen? Enkel slapen” WHW

05 november 2018

16u25 0 Dilbeek Een 29-jarige man riskeert een celstraf van 14 maanden voor een inbraak in een woning. “Ik wilde niet stelen, ik sliep er enkel”, klonk het voor de rechter.

Op 19 juli ging het alarm van een woning in de Sint-Antoniusstraat plots af. De gealarmeerde politie kon de twintiger tegenhouden. Het raam bleek beschadigd te zijn en in de woning was alles doorzocht. Volgens het parket was dit het werk van de beklaagde. “Hij is verslaafd aan drugs en zocht waardevolle spullen om te kunnen verkopen”, aldus de procureur. Klopt niet, hield de twintiger vol voor de rechter. “Twee jongeren hebben hier ingebroken. Pas toen ze weg waren ben ik binnengekomen om hier te slapen.”