"Stamgasten zullen hun café herkennen" LEGENDARISCHE 'DE RARE VOS' HEROPENT EN UITBATERS STELLEN GERUST MICHIEL ELINCKX

21 april 2018

02u47 0 Dilbeek Iedereen is vanaf 27 april opnieuw welkom in De Rare Vos. De legendarische kroeg werd omgevormd tot een moderne combo van een café, restaurant en evenementenzaal. "Maar de tooghangers van weleer hoeven niet te vrezen: zij zullen hun café nog herkennen", belooft medezaakvoerder Dirk Evenepoel.

De Rare Vos is een begrip in Schepdaal en omstreken. De naam werd kort na de Tweede Wereldoorlog gevestigd, toen Louis Moles le Bailly - één van de brouwersgasten van brouwerij Eylenbosch - de zaak overnam. Hij doopte zijn nieuwe zaak 'De Rare Vos', verwijzend naar zijn rosse haarkleur en opvallende karakter. Maar het was vooral de volkse sfeer - 's middags werd er altijd muziek gespeeld en stevig gedanst - die mensen van heinde en ver lokte.





Enkele jaren geleden kwam de zaak te koop te staan. Tony Spapens, zaakvoerder van nv Bato, kocht het café in 2016 en werkte een renovatieplan uit. Dat is intussen klaar en uitgevoerd. Volgende week, op 27 april, gaat de zaak opnieuw open. "Onder leiding van Fred Dendoncker en zijn dochter Evy", aldus Dirk Evenepoel. "Zij zullen de dagelijkse werking op zich nemen. Tom Spapens en ikzelf zullen meer achter de schermen werken."





Café/restaurant

Het concept van De Rare Vos werd wat aangepast, al vind je vooraan in de zaak nog altijd het café. "Bijna onaangeroerd", zegt Dendoncker. "Tooghangers van weleer zullen het interieur meteen herkennen. Hier en daar zijn er wat veranderingen doorgevoerd, maar we wilden de authenticiteit behouden. De renovatiewerken werden uitgevoerd met respect voor de rijke geschiedenis van De Rare Vos." Achter het café vind je nu een restaurant, met plaats voor ongeveer zestig klanten. Op het menu prijken Vlaamse klassiekers. "Met een eigentijdse twist, natuurlijk", knipoogt Evenepoel. "Bij een varkenshaasje krijgen de mensen bijvoorbeeld een quinoasalade. We behouden de hoge standaarden van vroeger. En natuurlijk vind je op het menu ook de klassieke rijstpap terug."





Naast het restaurant is er een evenementenzaal voor zestig tot negentig personen. In de nieuwe zaal kan je terecht voor een babyborrel, doop, communie, jubileum of rouwtafel. Achteraan werd een ruim terras gebouwd, met een speeltuin en kinderboerderij. "Ouders kunnen er rustig genieten van een fris drankje terwijl de kinderen spelen", zegt Spapens. "Met nv Bato hadden we de kennis en ervaring voor dit soort renovaties, en we zijn trots op wat er nu staat."





De Rare Vos zal overigens ook een ruime geuzekaart hebben. "In het Pajottenland moet je in een café praktisch alle geuzes kunnen vinden. We organiseren ook evenementen, zoals een avondmarkt, een summer happening, en de uitzending van WK-matchen van de Rode Duivels. Om het toerisme aan te zwengelen, stippelden we een fiets- en vespatocht uit, met start en aankomst aan De Rare Vos."





De Rare Vos is gesloten op dinsdag en woensdag. Op feestdagen kan je er sowieso terecht. Meer informatie en reservatie via de website www.derarevos.com.