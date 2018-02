'Schipper, mag ik overvaren?' op de snelwegparking TUSSEN TRUCKS EN TRANSMIGRANTEN - OP STAP MET DE BEWAKINGSAGENTEN - TOM VIERENDEELS

17 februari 2018

02u25 0 Dilbeek De zon is al even onder wanneer Dieter en Filip de snelwegparking langs de E40 oprijden. Een plaats en tijdstip om zenuwachtig van te worden, na al die verhalen over agressieve transmigranten. Maar net daarom zijn ze er: om een oogje in het zeil te houden, zodat de truckers zonder zorgen de ogen even kunnen sluiten. Een barrière tussen migranten en vrachtwagens. Een 'Schipper, mag ik overvaren?' met hoge inzet.

Dieter en Filip (fictieve namen) parkeren hun Toyota op het parkeerterrein aan de kant die uitgeeft op het Zellikse bos, waar 's nachts tientallen illegalen zich verstoppen. Transmigranten zijn het, oftewel vluchtelingen die op zoek zijn naar een vrachtwagen die hen als verstekeling naar Engeland kan brengen. Tussen het groen en onder dekking van de nacht hebben ze in bos lang een ideale uitvalsbasis gevonden, maar daar trekt de krachtige schijnwerper op het dak van de Toyota eensklaps een streep onder. Wie zich er nu nog laat zien, wordt ook gezien.





De bewakingsagenten vormen een barrière tussen het bos en de vrachtwagens. Het lijkt wel een spelletje 'Schipper, mag ik overvaren?', weliswaar zonder gezang of ludieke voorwaarden. Uiteindelijk waagt niemand zich aan de 'oversteek'. Dieter en Filip besluiten dat het welletjes geweest is en trekken naar de tientallen geparkeerde vrachtwagens voor een ronde. De truckers, voornamelijk Oost-Europeanen, liggen intussen zorgeloos te slapen in hun cabine. Plots stappen de bewakingsagenten uit. Dieter laat de lichtvlek van zijn zaklamp tussen de trucks glijden, Filip haalt zijn Mechelse herder uit de koffer. Even blaft de hond agressief, en echt rustig wordt hij niet meer. Ook niet - of zeker niet - wanneer het duo te voet verder gaat. Een risicovolle patrouille - denk maar aan het incident van enkele weken geleden, toen politieagenten omsingeld werden door tientallen illegalen en geen andere uitweg zagen dan een waarschuwingsschot. Maar nu is er niets verdachts te zien. De hond mag de koffer weer in, de Toyota neemt zijn plaats weer in tussen bos en parking. Een scenario dat zich tot zonsopgang zal herhalen.





Vijf parkings

"En dit zal nog zeker de komende twee maanden het geval zijn", aldus Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Binnenlandse Zaken. "Nog tot alle problemen van de baan zijn. Vijf Belgische snelwegparkings worden intussen elke nacht bewaakt door de Waverse Fact Group. De federale politie beslist waar en wanneer, terwijl ze zelf elke nacht ergens een grote controleactie op poten zet. Dat kan op een snelwegparking zijn, maar ook in een treinstation of in een haven. Momenteel is het vooral nog aftasten hoe de firma en de politie elkaar kunnen aanvullen."





"De taak van onze agenten is observeren", zegt Philippe Defechereux, woordvoerder en lid van het directiecomité van de Fact Group. "Als ze iets verdachts zien, moeten ze de politie alarmeren. We hebben niet de opdracht gekregen om prioriteit te geven aan bijvoorbeeld transmigranten. We moeten ook waakzaam zijn voor ladingdieven en verdachte handelingen. Ingrijpen of mensen achterna zitten, mogen we in geen geval doen. Onze werknemers zijn ook niet gewapend - zelfs geen wapenstok of pepperspray. Ze hebben enkel een hond bij zich, en die moet gemuilkorfd zijn. Eigenlijk is enkel de locatie nieuw. De basis van de opdracht is te vergelijken met bijvoorbeeld de nachtelijke bewaking van een bedrijf of een winkelcentrum. We zijn wel blij dat we als één van de eersten in deze sector zo'n opdracht binnenhalen. Het is een zeer interessante ervaring."