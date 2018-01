"Ring overkappen: moet kunnen" GROEN WIL MOGELIJKHEDEN LATEN ONDERZOEKEN MICHIEL ELINCKX

23 januari 2018

02u27 0 Dilbeek Groen Dilbeek gaat een mogelijke overkapping van de Brusselse Ring onderzoeken, naar Antwerps voorbeeld. Concreet wordt er gekeken naar de 2,5 kilometer lange strook tussen afritten 12 en 14. Het is dan ook daar dat je de sterkste concentratie woningen rond een snelweg vindt in de gemeente.

Het idee is allesbehalve nieuw. Zo trekt de Vlaamse regering 1,25 miljard euro uit voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Maar ook voor de Brusselse Ring moet dat kunnen, zo vinden acht gemeenten. Zij willen de snelweg met het Zoniënwoud verbinden via het project SilvaTerra en pleiten daarom voor een ondertunneling of overkapping van vijftien kilometer Ring.





En ook Groen Dilbeek wil nu mee in dat verhaal stappen. De partij pleit voor een overkapping van de strook tussen afritten 12 en 14, goed voor een afstand van 2,5 kilometer. "De Brusselse Ring ligt tussen die twee afritten sowieso al dieper dan het omliggende landschap", zegt Jim Ongena van Groen Dilbeek. "Dat maakt een overkapping eenvoudiger. Voorts is het ook de zone waar het grootste aantal woningen te vinden is. Een overkapping zal die inwoners minder geluidsoverlast opleveren, en meer groene zones."





Te veel stikstofdioxide

Maar het gaat de partij vooral om de luchtverontreiniging rond de Brusselse Ring. De Vlaamse Milieumaatschappij noteerde dan ook tot twintig microgram stikstofdioxide per kubieke meter rond de snelweg, wat boven de Europese grenswaarden ligt. De lucht rondom de snelweg is dus 'matig tot redelijk vervuild'. "In de nabije omgeving van de Ring vind je onder meer het Regina Caelilyceum en ook meerdere jeugdbewegingen hebben er hun thuisbasis, zoals Scouts Paloke en Chiro Iris. Ook net over de gemeentegrenzen zijn nog scholen gevestigd die invloed ondervinden van het lawaai en fijnstof. Het moet een prioriteit zijn om dat fijnstof hier zoveel mogelijk terug te dringen."





Groen Dilbeek wil in de komende maanden op zoek gaan naar partners om het project verder vorm te geven. De mogelijke overkapping kan volgens de partij gekoppeld worden aan de herinrichting van het op- en afrittencomplex op de Ninoofsesteenweg. "Een overkapping zou natuur, sport en recreatie meer plaats geven", aldus nog Ongena. "Voorts kan je meteen werk maken van een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de Ninoofsesteenweg. Zo is er ruimte voor een veilige fiets- en wandelverbinding tussen de Palokewijk en het centrum van Dilbeek. We beseffen dat dit een werk van lange adem zal zijn. We roepen alle Dilbekenaren dan ook op om mee achter dit idee te gaan staan. Alleen dan is er een kans dat de hogere overheid dit zal oppikken en er ook werk van zal maken."





Geen lege doos

Volgens afdelingsvoorzitter Jasper De Jonge is het idee allesbehalve een lege doos. "Als het in Antwerpen kan, waarom dan niet in de rand rond Brussel?", vraagt hij zich af. "We gaan ook zoveel mogelijk Dilbeekse partijen aanspreken. Daarna is het aan de Vlaamse overheid. We zeggen niet dat dit er moét komen, maar het is wel tijd om hierover na te denken. Een overkapping kan een perfecte oplossing zijn."