"Recreatie uitbreiden, met respect voor natuur" ANB EN GEMEENTE TEKENEN PLANNEN UIT VOOR KOMENDE 24 JAAR MICHIEL ELINCKX

02u29 0 Foto Mozkito Park Renbaan ligt er momenteel troosteloos bij, maar met een bijkomende speelzone en mountainbikeroutes krijgt het terrein een opwaardering. Dilbeek Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft, in samenwerking met de gemeente Dilbeek, een grootschalig plan uitgestippeld voor verschillende natuurdomeinen. Onder meer De Wolfsputten en Park Renbaan moeten in de toekomst aantrekkelijker worden voor mens en dier. Daarvoor worden De Wolfsputten uitgebreid en krijgt Park Renbaan een grondige opknapbeurt.

De Wolfsputten is dé groene long van Dilbeek. Het natuurreservaat is meer dan 100 hectare groot en strekt zich uit over het hele grondgebied van de gemeente. Om de toekomst van het natuurdomein te beschermen, schreven ANB en de gemeente Dilbeek een natuurbeheerplan uit. Dat plan wordt de komende 24 jaar stap per stap uitgevoerd. Ook de aangrenzende stukken natuur, zoals Park Renbaan en Ketelheidebos, worden aangepakt.





Betere wandelpaden

Natuurgebied De Wolfsputten wordt uitgebreid met 8 hectare, aangekocht door beheerder ANB.





"Daarnaast willen we de recreatieve functie van De Wolfsputten uitbreiden", laat ANB weten. "Het aanbod voor wandelaars zal sterk verbeterd worden. Momenteel zijn de wandelpaden drassig en niet geschikt voor minder mobiele mensen. Er worden bijkomende wandelwegen voorzien op de nieuw aangekochte terreinen in het noorden van de Wolfsputten zodat wandellussen ontstaan. Deze nieuwe wandelwegen zijn hoger gelegen en liggen dus op droger terrein. Dit biedt mogelijkheden om een loopparcours, dat nu doorheen valleibos loopt, te verplaatsen naar droger terrein. Een verbinding met het aanpalende Park Renbaan is belangrijk, maar wordt wel verplaatst naar de nieuw aangekochte percelen."





De bereikbaarheid van het gebied wordt ook verhoogd met verschillende toegangspoorten. De ingangen fungeren als trefpunt en moeten aansluiten met wandelroutes. ANB weert ook mountainbikers uit het centrum van De Wolfsputten. Fietsers brengen veel schade aan de natuur aan. Zij moeten uitwijken naar de randgebieden, zoals Park Renbaan en Ketelheidebos. Daarnaast worden er hondenlosloopweides voorzien.





Hondenlosloopzones

"Loslopende honden zorgen voor verstoring in de moeraszone. Daarom willen we twee hondenlosloopzones voorzien ter hoogte van de d'Arconatistraat en Park Renbaan. In De Wolfsputten zijn honden wel nog welkom, maar ze moeten verplicht aan de leiband gehouden worden."





Speelzone

Tot slot krijgt Park Renbaan een belangrijke opwaardering. Momenteel ligt het gebied er troosteloos bij, maar daar moet nu verandering in komen.





"Park Renbaan krijgt een speelzone, binnen het bos is er een populaire hengelzone. De komende jaren moet vooral Park Renbaan - samen met het Ketelheidebos - het centrale punt vormen voor recreatie."





Milieuschepen Karel De Ridder (Groen) is tevreden over het plan. Hij ziet een nieuwe toekomst voor De Wolfsputten. "De Wolfsputten is een belangrijke schakel in het Europees netwerk van natuurgebieden", zegt hij. "De recreatiefuncties worden uitgebreid, maar met respect voor de natuur. De nauwe samenwerking tussen Dilbeek en ANB zorgt voor deze toekomstvisie om het gebied verder te ontwikkelen."