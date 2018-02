"Protest was maat voor niets" HERINRICHTING CENTRUM START IN SPANJEBERGSTRAAT BUURT NIET AKKOORD MICHIEL ELINCKX

13 februari 2018

02u49 0 Dilbeek Gisterochtend zijn de herinrichtingswerken in het centrum van Dilbeek begonnen. De Spanjebergstraat komt het eerst aan de beurt. Het buurtcomité van de straat is echter niet te spreken over de herinrichting. Initiatiefnemer Piet Ronsijn trok naar de gemeenteraad, maar ving bot. "Ze hebben niet geluisterd naar ons", jammert hij.

In 2014 werden de eerste plannen voor de herinrichting van het centrum van Dilbeek voorgesteld. Bedoeling is om de kern groener en autoluwer te maken. Met het zogenaamde masterplan moet dit meerjarenproject voltooid worden. De herinrichting zal in zes fases verlopen. Als alles volgens schema verloopt, worden de werken in het voorjaar van 2019 afgerond.





De Spanjebergstraat mag de spits afbijten. Gisteren werd de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt de Verheydenstraat een voorlopige tweerichtingsbaan. De parking achter de kerk blijft bereikbaar. "In de Spanjebergstraat wordt in eerste instantie het volledige rioleringsstelsel vernieuwd en wordt een gescheiden stelsel aangebracht", zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "Nadien worden de huizen gekoppeld aan de nieuwe riolering en start men met de afwerking van de bovenbouw. Na 3 weken start fase 2 in de Kasteelstraat, tussen Sint-Alenalaan en Sportlaan." Vorige maand ontstond er heel wat commotie rond de herinrichting van de Spanjebergstraat. Het buurtcomité Spanjeberg was niet akkoord met de werken en zamelde 900 handtekeningen in. Daarmee kon het comité een agendapunt op de gemeenteraad zetten. Initiatiefnemer Piet Ronsijn eiste de afschaffing van de busbaan. De gemeenteraad verhuisde het dossier naar de mobiliteitscommissie. Daar werd het voorstel van de buurtbewoners vorige week besproken. "Er komen een aantal beperkte wijzigingen", zegt schepen Quaghebeur. "Zo worden een aantal extra parkeerplaatsen voorzien en komt er, vanuit de Kasteelstraat, een rechtstreeks toegang naar de vergrote parking aan de Sint-Alenaschool."





900 handtekeningen

De gecontesteerde busstrook blijft dus behouden. Piet Ronsijn van het buurtcomité is niet te spreken over de beslissing van de commissie. "Busmaatschappij De Lijn heeft gewoon geen voorstel gedaan", zegt hij. "Ze hebben gewoon een stand van zaken gegeven. De vertegenwoordiger van De Lijn zei wel om te onderhandelen, maar niet met ons. Al 40 jaar lang beloven ze een oplossing voor het drukke busverkeer langs onze straat. Maar ze blijven vasthouden aan de huidige situatie. Het comité is enorm ontgoocheld over de uitkomst van de gesprekken. 900 handtekeningen worden gewoon in de vuilbak gegooid. Wat we nu nog kunnen doen? Een brief schrijven naar de gemeenteraad. Meer zit er voorlopig niet in." Ronsijn ziet met lede ogen aan hoe de herinrichting van de Spanjeberg wordt voltooid. Hij vindt de houding van de gemeenteraad 'onaanvaardbaar'. "Ze willen ons punt op de lange baan schuiven door het dossier aan een mobiliteitscommissie te geven. Het is toch frappant dat de herinrichtingswerken starten terwijl de gemeenteraad nog geen goedkeuring heeft gegeven voor die nieuwe 'wijzigingen'. De veiligheid van buurtbewoners is blijkbaar niet belangrijk genoeg. Ons protest was een maat voor niets."





Afgevaardigde

Het gemeentebestuur wil tijdens de grootschalige werken ook de handelaars steunen. Veel zelfstandigen vrezen dat klanten het centrum gaan mijden. De voorbije weken zat de gemeente nogmaals rond tafel met de handelaars. "Zij kunnen zich vinden in het voorgestelde fasering- en omleidingsplannen", zegt schepen Quaghebeur. "Er zal ook telkens een afgevaardigde van de handelaars naar de wekelijkse werfvergadering komen. Zo kunnen we kort op de bal spelen indien er klachten zouden zijn."