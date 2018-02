"Ook Bobbie en Minoes verdienen mooi afscheid" GERRIT DEREYMAEKER WORDT BEGRAFENISONDERNEMER VOOR HUISDIEREN MICHIEL ELINCKX

08 februari 2018

02u25 0 Dilbeek Afscheid nemen van je geliefde huisdier doet pijn. Met Beyond Earth Services wil Gerrit Dereymaeker het leed van de baasjes verzachten en hun trouwe levensgezel een waardige uitvaart bezorgen. "Je kan zelfs een koffietafel reserveren", zegt de begrafenisondernemer voor dieren.

Dereymaeker begon zijn carrière als zelfstandig begrafenisondernemer. Na jaren ervaring wil hij nu iets nieuws uit de grond stampen. Met Beyond Earth Services richt hij zich op huisdieren. "Want mensen willen steeds vaker een waardig afscheid voor hun geliefde hond of kat", zegt hij. "Als je dier vroeger stierf, maakte je een put in de tuin en werd het daar begraven. Dat mag al lang niet meer, en eigenaars willen steeds vaker op een persoonlijke manier afscheid nemen."





Eerste in de regio

Dereymaeker is een van de eerste begrafenisondernemers uit onze regio die zo'n dienst aanbiedt. Voor 200 euro heb je al een begrafenis op maat. "Daar kunnen natuurlijk extra kosten bijkomen, zoals de aanschaf van een urne of kist. De ceremonie wordt op voorhand volledig besproken met de betrokkenen. Ik ga naar de mensen thuis en vraag hen naar hun behoeften. Meestal lezen ze een tekstje voor of spelen ze een muziekje tijdens de dienst. Maar je kunt nog verder gaan. Als de mensen een koffietafel willen na de begrafenis, kan dat zeker geregeld worden. In Amerika staan ze al veel verder. Daar is een begrafenis voor een huisdier doorsnee geworden. Voor minder dan 800 euro heb je daar geen ceremonie."





Deel van familie

Het idee is niet uniek in Vlaanderen. Een uitvaartdienst voor een huisdier geraakt steeds meer ingeburgerd. "Ik hoorde dat veel klanten er naar vroegen. Daarom ben ik in dit project gestapt. Ik begeleid alle mensen zeer intensief. Er zijn immers verschillende mogelijkheden voor het laatste afscheid van het dier. Willen ze een gedenksteen of houten kruisje met naamplaatje? Wensen de mensen een urne of assieraad? Het is erg belangrijk. Een hond of een kat maakt deel uit van de familie. Ze hebben zoveel mooie momenten gegeven, dus verdient het huisdier een passend afscheid. Het helpt ook bij het rouwproces van de mensen. Sommige personen kunnen weken ziek zijn van de dood van hun hond. Ze zijn enorm gehecht aan het dier. Het is niet meer dan normaal dat ze iets méér willen doen."





Wie interesse heeft, kan Beyond Earth Services bereiken via info@uitvaartvoordieren.be of 0496/38.05.24.