"Ontzettend fier dat ik uit het dal gekropen ben" De warmste verhalen van 2017 | TIEN JAAR GELEDEN NOG ONGELETTERD, NU GAAT HAAR BOEK VLOT OVER TOONBANK MICHIEL ELINCKX

02u31 0 Foto Mozkito Irène met een exemplaar van haar boek. "Het lijkt wel alsof ik aan een nieuw leven begonnen ben." Dilbeek Zeggen dat Irène Demuynck (73) er een ongelooflijk jaar heeft opzitten, doen we met een stevig gevoel voor understatement. Tien jaar geleden kon ze niet lezen of schrijven, vorige maand stond ze op de Boekenbeurs met een eigen boek over ongeletterdheid. "Ik ben ontzettend fier op mezelf dat ik alsnog uit het dal ben gekropen."

'Van au pair tot ambassadeur'. Onder die titel vertelt Irène uit Groot-Bijgaarden voor het eerst openlijk over haar ongeletterdheid. Tot haar 63ste kon ze niet lezen of schrijven, leven deed ze als kluizenaar in haar appartement in de Reinaertwijk. De uitkomst van een trieste jeugd waarin haar moeder vroeg stierf en haar vader aan de drank was. De nonnetjes van het weeshuis leerden haar wassen en plassen, maar niet lezen en schrijven. Op haar 15de ging ze aan de slag als au pair, later als poetsvrouw. Ze wist ook in grote mate haar plan te trekken. Maar bijvoorbeeld geld afhalen in de bank? Onmogelijke klus. Toch wist ze haar analfabetisme jarenlang verborgen te houden voor een groot deel van haar (schoon)familie. Haar man nam aanvankelijk de administratie en briefwisseling voor zijn rekening, maar na hun scheiding stond Irène er alleen voor.





Maar ze bleef niet bij de pakken zitten. Op aanraden van een vriendin trok ze op haar 63ste naar het Centrum voor Basiseducatie. Tien jaar later kan ze lezen en schrijven. "Hier zit een volledig andere Irène", vertelt ze. "Het lijkt wel alsof ik aan een nieuw leven begonnen ben. Ik kom buiten en geniet van de kleine dingen. Met bepaalde zaken heb ik het wel nog moeilijk, zoals bijvoorbeeld het ontrafelen van ingewikkelde huurcontracten. Maar dan krijg ik hulp van mijn familie of enkele goede vriendinnen. Ik mis soms nog wat zelfvertrouwen, maar dat groeit wel. Je mag niet vergeten dat ik van heel ver kom. Een recept uit een kookboek lezen? Dat ging gewoon niet. Maar ik ben ongelooflijk fier op mezelf dat ik alsnog uit het dal gekropen ben."





Joris Huysmans

Bij De Madammen

Het mag u mogelijk verbazen, maar één op de honderd Belgen is niet in staat om meer dan zijn of haar naam te schrijven en een handvol woordjes te lezen. Ongeletterdheid moet dus bespreekbaar gemaakt worden, en daarom ging het Centrum voor Basiseducatie op zoek naar een ambassadeur. Ze klopten aan bij Irène, die na enkele dagen bedenktijd instemde. 'Van au pair tot ambassadeur' werd voorgesteld in oktober, een maand later was Irène aanwezig op de Boekenbeurs om te signeren tussen literaire grootheden zoals Tom Lanoye en Herman Brusselmans. "4 november zal altijd een speciale dag blijven", blikt ze terug. "Het was een achtbaan van emoties. Mijn familie en vrienden stonden urenlang bij mij aan de signeertafel. Uiteindelijk zijn slechts vier mensen ook effectief om een handtekening komen vragen, maar de bewonderende blikken van de passanten deden deugd. De mensen waren oprecht onder de indruk van mijn autobiografie. Soms zegt zo'n blik meer dan een banale handtekening. Ik werd zelfs uitgenodigd in het Radio 2-programma 'De Madammen' - live uitgezonden op de Boekenbeurs. Daar heb ik mijn verhaal verteld in bijzijn van meer dan honderd mensen. Maar ik schaam me niet om mijn verleden. Hopelijk helpt mijn verhaal mensen de stap te zetten om te leren lezen en schrijven."





De autobiografie van Irène gaat intussen vlotjes over de toonbank. 'Van au pair tot ambassadeur' is zelfs al toe aan de tweede druk. "En dat is zeker nog niet het einde. Met de feestdagen in zicht kreeg ik enorm veel aanvragen van mensen die het boek voor hun geliefden onder de boom wilden leggen. De voorbije weken waren erg hectisch. Iedereen sprak me aan over het boek en mijn signeersessie. Wanneer ik door de wijk wandel, word ik om de haverklap aangeklampt - zelfs door mensen die me niet kennen. Ik ben een kleine Bekende Vlaming geworden in Groot-Bijgaarden. (lacht)"





Nieuwe dingen ontdekken

Irène volgt intussen nog altijd les bij het Centrum voor Basiseducatie. Iedere week leert ze bij, van de dagdagelijkse actualiteit tot het lezen van brieven. "De leerlingen vormen een hechte vriendengroep. Vorige week bezochten we enkele Brusselse musea. Ik kan er echt van genieten wanneer ik nieuwe dingen ontdek. Ondanks mijn leeftijd ben ik nog altijd gedreven om nieuwe dingen op te pikken. In het Centrum voor Basiseducatie voel ik me volledig thuis. Als ik eens een fout maak, word ik niet afgestraft. Ze helpen me daar net om te bouwen. Tot mijn 63ste heb ik van niemand een compliment gekregen, maar dat is nu anders dankzij de leerkrachten. Er is een heel nieuwe wereld voor mij opengegaan."





Ze heeft er een ongelooflijk jaar opzitten, en 2018 belooft al even boeiend te worden. Meer dan ooit wil Irène ook na de jaarwissel mensen aansporen om hun droom te volgen. "Die van mij is dit jaar uitgekomen. Ik ben écht gelukkig in mijn huidige leven. Voor het eerst durf ik naar buiten komen en met de mensen te praten. Ik ben ook nauw betrokken bij het lokale verenigingsleven en geef alles voor de goede zaak. Vroeger zou ik me opgesloten hebben in mijn appartement, nu wil ik de wereld ontdekken. Bestaat er iets mooiers dan dat? De komende maanden zal ik enkele lezingen geven voor de Vlaamse Arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB). Dan vertel ik over mijn leven, en het belang van lezen en schrijven. Als ik één iemand kan overtuigen om die stap te zetten, dan is mijn missie geslaagd. Dan maak je met een kleine daad een immens verschil in een mensenleven. En ook voor mezelf wil ik grenzen blijven verleggen. Ik wil in 2018 gezond blijven, en vooral blijven leren. Ik heb het gevoel dat mijn tweede leven nu echt begonnen is."