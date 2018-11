"Of daar geld ligt? Niemand die het weet” Brusselse jongeren breken al hele week in bij huis na gerucht over geld Michiel Elinckx

29 november 2018

19u23 0 Dilbeek Brusselse jongeren breken al een week in bij een huis langs de Lenniksebaan. Volgens getuigenissen zou er heel wat geld in het leegstaande pand liggen. Buurtbewoners voelen zich niet meer veilig, burgemeester Willy Segers (N-VA) voert de controles op.

“Sinds iets meer dan een week worden wij geconfronteerd met groepen Brusselse jongeren die afzakken naar de Lenniksebaan om in een bepaalde woning in te breken”, zegt Sophie Schuddinck, woordvoerster bij de Dilbeekse lokale politie. “Uit de verhoren blijkt dat het gerucht de ronde doet dat er in de woning veel geld te rapen valt. Het gerucht is intussen zowat uitgegroeid tot een stadslegende.” Sommige jongeren komen zelf met een taxi ter plaatse. De Dilbeekse lokale politie verhoogde het toezicht, zowel ’s nachts als overdag. Ook vroeg het Dilbeekse politiekorps versterking van de federale politie. “Er werden al meer dan 30 aanhoudingen verricht. Burgemeester Segers gaf intussen ook de toelating om tijdelijk systematische identiteitscontroles uit te voeren in de omgeving.” Het bewuste huis is van eigendom van een chirurg, die momenteel ergens anders verblijft.

Buurtbewoners zijn alvast geschrokken door de inbraakplaag. Ze hopen dat het probleem zich niet verspreid naar andere huizen. “Ik voel me onveilig”, zegt een buurman, die wenst anoniem te blijven. “Iedere avond zie ik mannen langs ons huis passeren. Ze willen zo ongezien mogelijk de woning van onze buren betreden. Of daar nog iemand woont? Geen idee. Ik heb de chirurg de voorbije weken amper gezien. Hoe het komt dat jongeren dit huis viseren, weet ik niet. Er doen veel roddels de ronde. Zo zou via de sociale media verspreid zijn dat er veel geld in het huis ligt. De politie doet zijn job, maar de overlast mag stilletjes aan stoppen. Enkele dagen geleden zag ik een jongere wegvluchten vlakbij mijn tuin. Ik voel me geen seconde op mijn gemak.” De politie plaatste affiches rond het huis met daarop de boodschap ‘Politie Dilbeek kijkt mee’. Met deze boodschap willen ze de inbrekers afschrikken en laten weten dat er verhoogd politietoezicht is.

Behekst huis?

Ook de andere buren kijken met verbazing naar de recente inbraken. Een van de redenen waarom de jongeren naar het huis komen: hekserij. “We hebben al horen waaien dat het huis behekst zou zijn”, zegt een gepensioneerd koppel, dat enkele huizen verder woont. “De jongeren denken dat het huis daarom vol met geld zit. Wij voelen ons ook niet meer veilig. Een van de buren heeft een klacht ingediend bij de politie. Als we in onze voortuin aan het werken zijn, zien we constant mannen met zwarte jassen naar het huis gaan. Niemand weet wat ze daar doen. De voortuin is wel een stort - overal ligt er afval. En we vermoeden dat het huis ook binnenin volledig vernield is.”

Van de dertig mensen die zijn opgepakt, zijn intussen 28 personen terug vrij. Twee minderjarige verdachten zijn geplaatst in een gesloten instelling. Voor burgemeester Segers is het voorval de spreekwoordelijke druppel. “Dat huis lijkt wel een bedevaartsoord”, zegt Segers. “Soms breken wel tien personen per dag in. Dat is gewoon hallucinant. Blijkbaar gaat het gerucht rond dat daar veel geld is. Dit is pure kafka. In mijn politieke carrière heb ik dit nog nooit gezien.” Segers zet extra manschappen in om de inbrekers te klissen. De burgervader wordt wel moedeloos door de vorm van straffeloosheid. “Als onze politiemensen ze oppakken, moeten we ze de dag zelf weer vrijlaten. Sommige jongeren lachen onze agenten gewoon in hun gezicht uit en zeggen dat ze hen niets kunnen doen. Onze manschappen leveren uitstekend werk, maar dat krijgt amper een vervolg. Er moet dringend verandering komen om een deftig antwoord te bieden aan de problemen die vanuit Brussel komen.”