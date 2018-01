"Nog elke dag met auto naar vriendin" SINT-ULRIKS-KAPELLE VERRAST EEN VAN HAAR OUDSTE INWONERS TUUR DEGEYNDT (97) MICHIEL ELINCKX

19 januari 2018

02u31 0 Dilbeek Twee maal per week gaat hij naar café Centrum om te kaarten met vrienden en élke avond stapt hij zijn auto in om samen in de zetel te zitten met zijn vriendin Agnes. De 97-jarige Tuur Degeyndt is een levende legende in Sint-Ulriks-Kapelle. Gisterenmiddag kwamen zijn dorpsgenoten met een verrassing: een verjaardagsfeestje in zijn stamcafé.

Tuur Degeyndt, beter gekend als Tuur van Line, werd op 16 januari 1921 geboren. Met zijn 97 lentes is hij een van de oudste inwoners van Sint-Ulriks-Kapelle. Tuur is ook een dorpsfiguur. Nog elke dag stapt hij zijn deur uit in de Kerkstraat. "Ik ben geboren en getogen in Sint-Ulriks-Kapelle", zegt hij. "Ik kan mij geen ander dorp voorstellen dat zo mooi is. Ik ben opgegroeid in de schaduw van de Sint-Ulrikskerk. Samen met enkele vrienden lag ik aan de basis van de oprichting van voetbalclub Kapelle Sport, de voorganger van Boka United. Ondanks mijn gezegende leeftijd mis ik amper een match, en elke thuiswedstrijd sta ik langs de zijlijn."





Voetbal, kaarten en vriendin

Tuur heeft naast voetbal nog twee andere hobby's: kaarten en zijn vriendin Agnes verzorgen. Twee keer per week trekt Tuur naar zijn stamcafé Centrum om er een kaartje te leggen. "Van 16 uur tot 18 uur ben ik er te vinden. Soms zelfs een beetje langer", lacht hij. "Ik drink nog altijd graag een pintje. Samen met kameraden speel ik het kaartspel 'wieden'. En reken er maar op dat ik die jonge snaken nog vaak aftroef. 's Avonds neem ik mijn auto en trek ik naar vriendin Agnes, die enkele straten verder woont. Dan kijken we gezellig televisie. Ik blijf tot mijn laatste snik genieten van het leven, dat beloof ik."





Dat Tuur de kaap van 97 zou overschrijden, stond in de sterren geschreven. Zijn familie staat bekend als een 'sterke' stamboom. Tuurs vader Mil stierf op 101-jarige leeftijd, zijn moeder Line werd 90. Zijn zus overleed op 97-jarige leeftijd. Ook zijn tante werd ouder dan 100. "We staan gekend als een sterk ras. Ik ben 97, maar ben vastbesloten om over de 100 jaar te gaan. Ik ben nog fit en voel me mentaal super. Bij het kaarten heb ik zelfs nog geen bril nodig. Wie kan dat zeggen op mijn leeftijd?"





Nog jarenlang kaarten

Gisterenmiddag werd Tuur verrast door vrienden en kennissen tijdens een feestje in café Centrum. Jos Wauters, een van zijn beste vrienden, is vol lof over het leven van Tuur. "Hij is een van onze bekendste inwoners", zegt Jos. "Hij is een bijzonder man. Wat hij op zijn leeftijd nog kan... Tot een paar jaar geleden was Tuur nog een geducht duivenmelker en teelde hij groenten in zijn moestuin. Ik ben er zeker van dat hij nog jarenlang met ons zal kunnen kaarten. En daar zijn we enorm fier op."