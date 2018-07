"Nee, zomervakantie zit er voor Les Truttes niet in" Drummer van Vlaanderens bekendste feest- en coverband over volgeboekte maanden WIM DE SMET

28 juli 2018

02u25 0 Dilbeek Geen festival deze zomer zonder het knotsgekke en opzwepende Les Truttes, Vlaanderens bekendste feest- en coverband. Gerrit De Cock (40), in een vorig leven nog presentator van Big Brother, mag zowat zeventig keer achter zijn drumtoestel plaatsnemen. "Vervelen? Nooit. Anders hou je dit tempo niet vol."

De laatste keer dat we hem op televisie zagen, dateert intussen al van 2011. Maar als regisseur en eindredacteur is de Dilbekenaar wel nog altijd met het medium bezig. Hij combineert het werk achter de schermen met optredens van Les Truttes. "Bekend worden is nooit mijn grote ambitie geweest", klinkt het. "Ik wist wel dat ik graag op een podium sta. Mijn vader was zelfstandig cameraman, dus ik heb die televisiemicrobe van thuis meegekregen. Hij filmde bijvoorbeeld de videoclips van De Kreuners. Ik was een kereltje van 6 jaar en stond toe te kijken hoe Walter Grootaers in onze garage de clip van Cous Cous Kreten stond in te blikken. (lacht) Als kleine jongen was ik altijd al creatief bezig en dankzij het werk van mijn vader wist ik ook hoe het eindresultaat er moest uitzien. Maar de filmschool of een acteeropleiding? Niets voor mij - ik heb communicatie gestudeerd. Ik wist alleen dat ik creatief televisiewerk graag deed. En dat ik het goed kon."





Je combineert televisiewerk met Les Truttes. Lukt dat?

"Toen ik onderhandelingen voerde voor mijn televisiewerk, heb ik altijd meteen gezegd dat ik niet wilde stoppen met mijn muziek. Ik vind het ook belangrijk dat ik andere dingen kan doen. Soms kan ik vijf maanden niet werken voor televisie. Maar die combinatie heb ik altijd tof gevonden."





Les Truttes staat bekend als een fantastische coverband. Nooit overwogen om eigen

nummers te maken?

"Aan gedacht wel, ja. Maar we hebben intussen al zoveel naam gemaakt met onze eigen show en onze eigen versies van bekende nummers. Stel je voor dat we een eigen liedje zouden maken dat niet aanslaat... Bovendien verwachten de mensen dat ook niet van ons. We zijn doorheen de jaren geworden wie we eigenlijk zijn. Dat verander je niet zomaar."





Vanwaar die naam, eigenlijk?

"Les Truttes was bedoeld als eenmalige grap. Het is ooit begonnen tijdens een plaatselijke rockrally in jeugdclub Paddenstoel in Groot-Bijgaarden. We hadden de organisatoren gevraagd of we een muzikaal intermezzo mochten brengen tussen het optreden van de laatste band en het oordeel van de jury. We hadden daar goede redenen voor: een grote tent, een groot podium, een goede P.A. - dat was tof. En we wilden ook absoluut iets doen met disco, omdat niemand dat toen zag zitten. Zelf kwamen we uit rock- en punkbands, en we wilden disco op een coole en ruigere manier brengen. Omdat we het genre een beetje truttig vonden, hebben we voor Les Truttes gekozen. En door de naam te verfransen, probeerden we het geheel wat extra cachet te geven."





Jullie treden nog tot september - en sinds april - zeventig keer op. Is het een job geworden?

"We halen daar een inkomen uit, zeker en vast. Maar alle bandleden hebben nog andere inkomsten. Nu, de voorbereiding van een Les Truttes-show - en het brengen van de show zelf - is hard labeur. En we kunnen in de zomermaanden ook niet met vakantie gaan. Muziek spelen, dat is echt een aanslag op je sociaal leven. Toen mijn broer trouwde, kon ik enkel naar de receptie gaan. In de late uurtjes heb ik ook het avondfeest nog meegepikt. Sommige concerten liggen al zo lang vast, dat het niet meer anders kan. Als ik al eens een dag vrij heb en ik bel naar vrienden om eens af te spreken, dan schrikken die vaak omdat ik plots niets om handen heb. (lacht)"





Je hebt ook nooit een geheim gemaakt van je homoseksualiteit, maar je bent ook nooit op de barricades gaan staan?

"Voor mij is dat gewoon nooit een issue geweest. Mijn leven is er niet door veranderd en ik ben er niet rijker of armer door geworden. Ik heb er inderdaad altijd openlijk over gesproken, maar ik heb nooit de behoefte gevoeld om woordvoerder te worden van de holebigemeenschap. Vroeger dachten heel wat mensen trouwens dat alle leden van Les Truttes homo waren, behalve ik. Net andersom, dus. (lacht)"





Tot slot: je bent wel trots op het fenomeen Les Truttes, niet?

"Ik ben trots op alles wat ik doe. Geld heeft me nooit kunnen motiveren om iets wel of niet te doen. Negentig procent van alles wat ik doe, doe ik graag. Dat is veel, en daar ben ik dankbaar voor. Er zijn veel mensen die dat niet kunnen zeggen. Je hebt altijd een portie geluk nodig, maar uiteindelijk moet je het allemaal wel zelf doen."