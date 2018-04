'Nacht van de Grote Dorst' verwacht bezoekers uit 42 landen 26 april 2018

Het Internationaal Geuze & Kriek Festival van het Pajottenland - in de volksmond beter gekend als de 'Nacht van de Grote Dorst' - is vrijdag toe aan de achtste editie.

De eerste 'Nacht van de Grote Dorst' vond plaats in 2004. Sindsdien is het bierfestival er in geslaagd om een internationale naam uit te bouwen. Itterbeek mag ook deze keer geuzeliefhebbers uit 42 landen verwachten.





De achtste editie ontvangt dertien producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei. Daarnaast worden tijdens het festival ook nog enkele bieren van spontane gisting voorgesteld die uit ander delen van de wereld afkomstig zijn. De Nacht van de Grote Dorst start om 19 uur aan de kerk van Itterbeek. De toegang is gratis.