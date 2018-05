"Meer plaats voor stijgend ledental" SCOUTS DE PELGRIMS RESTAUREREN GROOTSTE DEEL LOKALEN ZELF MICHIEL ELINCKX

14 mei 2018

02u24 0 Dilbeek De leden van Scouts De Pelgrims openden onlangs hun nieuwe lokalen. De grote renovatie nam ongeveer twee jaar tijd in beslag. Een groot deel van de werken werden door de leden van de jeugdbeweging zelf gedaan.

De lokalen van De Pelgrims zijn al sinds 1975 gevestigd in een oude hoeve in de Isidoor Van Beverenstraat. De gemeente schonk dat oude OCMW-gebouw, gekend als 't hoeveke, in bruikleen. Door een nijpend plaatstekort moesten enkele groepen in de loop der jaren ondergebracht worden in de lokalen van de muziekschool. Maar omdat ze ook daar het ledenaantal sterk zagen toenemen, moest de jeugdbeweging na verloop van tijd opkrassen. Na gesprekken met de gemeente Dilbeek kwam er een akkoord. De huidige lokalen werden gerenoveerd... en de scouts moesten zelf de mouwen opstropen.





En dat deden ze massaal. Scoutsleden, leiders, ex-leiders en ouders hielpen een handje bij de werken. "De afbraakwerken hebben we volledig op ons genomen", zegt een fiere scoutsleider Thomas Appelmans. "Daarnaast werd het volledige interieur door ons gedaan. We hebben de volle twee jaar gewerkt aan deze restauratie. Het nieuwe gebouw werd gebouwd door een aannemer. Daar komen twee nieuwe lokalen in. Voor de rest hebben we de huidige gebouwen een nieuwe inrichting gegeven. Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven. Onze vernieuwde gebouwen kwamen op tijd. De Scouts zitten in de lift, ons ledenaantal blijft stijgen. Wij willen onze leden iedere zondag een veilige thuis geven."





Duurzamere uitbreiding

De gemeente Dilbeek investeerde in totaal ongeveer 225 000 euro. "We zijn in 2014 gestart met de gesprekken met de scouts", zegt schepen Facilitair Beheer Jef Vanderoost (CD&V). "Eerst zouden we opteren voor het hergebruiken van klascontainers, maar we kozen uiteindelijk voor de wat duurdere, maar veel duurzamere uitbreiding van 't hoeveke. De elektriciteit werd volledig vernieuwd in de houten lokalen, 't hoeveke werd stevig opgefrist met onder meer nieuw buitenschrijnwerk én er werd een nieuwe vleugel aangebouwd. De scouts kunnen nu weer vele jaren verder." Eerder kregen Chiro Bodegem en Scouts Paloke steun om hun lokalen te vernieuwen. Toch is het dossier nog niet helemaal afgerond. "De komende jaren moet het mobiliteitsprobleem aan de Isidoor Van Beverenstraat aangepakt worden", zegt scoutsleider Appelmans. "De straat wordt gebruikt als sluipweg naar Zellik en de E40. Ook zijn er weinig parkeergelegenheden aan onze lokalen. Er was sprake van een kiss and ride-strook, maar er is nog geen definitief akkoord." Schepen Vanderoost belooft dat er in de toekomst werk zal gemaakt worden van het mobiliteitsprobleem. "Er is nu nog budget voorzien voor beperkte ingrepen aan de straat om de verkeersafwikkeling veiliger te laten verlopen", aldus Vanderoost.