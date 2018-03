"Maak geld vrij voor sportsite, aub" GATEN IN KANTINE EN VRIJE BAAN VOOR DIEVEN: VOETBALLERS ZIJN HET BEU MICHIEL ELINCKX

23 maart 2018

02u35 0 Dilbeek Het bestuur van VC Groot-Dilbeek roept de lokale politiek op om het Roelandsveld, waar de voetbalterreinen gelegen zijn, beter te beveiligen. De jongste maanden werd er meermaals ingebroken en de kantine blijkt ook z'n beste tijd gehad te hebben. "Er zitten bijvoorbeeld gaten in het gebouw", klinkt het.

Na jarenlange financiële problemen bij voorloper Dilbeek Sport klimt VC Groot-Dilbeek uit het dal. De club is populair bij de jeugd, het nieuwe bestuur bracht een frisse wind mee. Maar toch is het lang niet allemaal rozengeur en maneschijn. De voetballers vragen al enkele jaren om strengere veiligheidsmaatregelen voor sportcomplex Roelandsveld, eigendom van de gemeente. Maar de nodige financiële injectie blijft uit.





"Het Roelandsveld ligt in het hart van Dilbeek. Onbeschermd", zegt voorzitter Marc Vannerum. "Iedereen kan onze terreinen gemakkelijk betreden. En dat hebben we al kunnen ondervinden, in negatieve zin. Zo waren er in de voorbije maanden meerdere diefstallen uit onze kantine en kleedkamers. Terwijl onze spelers aan het trainen waren, werden hun sporttassen geplunderd. We vragen de trainers wel om de deur altijd op slot te doen, maar soms vergeten ze dat. Daarom willen we een badgesysteem invoeren."





Verlichting en camera's

Maar het bestuur wil nog extra maatregelen, zoals verlichting na zonsondergang. En de plaatsing van camera's. "We hebben in het verleden ook al te maken gekregen met vandalisme", legt Vannerum uit. "Als je het Roelandsveld al een beetje verlicht, zal dat fenomeen teruggedrongen worden. Ook camera's kunnen vandalen afschrikken, en indien nodig zelfs identificeren. Maar de gemeente heeft er geen oren naar."





Ook de kantine is toe aan een stevige opknapbeurt. Het houten gebouw is immers fel verouderd. "De regen sijpelt door de gaten naar binnen", zegt ondervoorzitter Herwig Evenepoel. "Sommige planken komen los. Waar wacht het gemeentebestuur op? Soms denken we dat ze een verborgen agenda hebben. Wij moeten alle regels volgen, maar krijgen er niets voor terug. Onze club telt vierhonderd spelers, dertig medewerkers en tien vrijwilligers. Hun inzet is bewonderenswaardig, maar toch laat de gemeente hen in de kou staan."





Al kwam het dossier wel ter sprake op de jongste gemeenteraad. Daar vroeg oppositielid Stefaan Platteau (Open Vld) van sportschepen Anneleen Van den Houte (N-VA) een stand van zaken. Maar volgens haar is een groot renovatiedossier niet aan de orde. "We investeren wel in de gebouwen, met onder meer nieuwe drukknoppen in de douches en bewegingsschakelaars in de gangen", klonk het. "Maar een grote, structurele ingreep zal opgenomen moeten worden in een toekomstig budget. Dat geldt ook voor de gevraagde LED-verlichting. Voorts onderhouden onze diensten nauw contact met de sportverenigingen die gebruikmaken van het Roelandsveld. Zo worden de loszittende planken van de kantine altijd hersteld." En ook in het badgesysteem wordt geïnvesteerd: de offertes werden aangevraagd. "Dat systeem zou er binnenkort moeten komen. Daarnaast krijgt de voetbalclub aangepaste toegangsdeuren voor dat systeem. Tot slot zal de politie er in de komende maanden ook regelmatig patrouilleren."