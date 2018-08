"Maak deel van kerk volledig open" ARK STUDIO LANCEERT AMBITIEUZE MAKE-OVER VOOR CENTRUM MICHIEL ELINCKX

01 september 2018

02u39 0 Dilbeek Ark Studio heeft, samen met buurtcomité Itterbeek Dorp, zijn plannen voorgesteld voor de herinrichting van het centrum. Het architectenbureau komt met een ambitieus plan. Zo willen ze het centrum groen en autoluw maken. De kerk wordt dan weer omgebouwd tot ontmoetingscentrum.

De hervorming van het Itterbeekse centrum is al jaren een gespreksonderwerp in Dilbeek. Burgerinitiatief Itterbeek Dorp startte het voorbije jaar brainstormsessies. Inwoners konden hun wensen oplijsten, daarna zou het dossier overgeheveld worden aan het gemeentebestuur. Het buurtcomité kreeg steun uit onverwachte hoek: architectenbureau Ark Studio. "Wij waren oprecht geïnteresseerd in het initiatief", zegt architect Ian Leonard. "Alleen vonden we de plannen een beetje braaf. Twee architecten werkten, samen met drie studenten, een maand lang aan nieuwe plannen - gebaseerd op de aanbevelingen van Itterbeek Dorp. Uit die ideeën kwam een nieuwe visie voor de toekomst van Itterbeek."





De plannen van Ark Studio zijn niet min. Ze willen auto's uit het centrum weren en een parkje maken rond de kerk. "Het centrum moet een groene oase worden", aldus Leonard. "Dat lijkt radicaal, maar toch is er veel vraag naar. In Itterbeek zijn er weinig commerciële activiteiten. Naast een apotheker en een café is er niets. Een autovrij centrum zou een verademing zijn voor veel inwoners. De volledige site vergroenen lijkt ons een goed idee. Op bankjes zouden mensen kunnen genieten van een rustig centrum zonder auto's."





Zijbeuk afbreken

Ook de Sint-Pieterskerk ondergaat een metamorfose in de plannen. Ark Studio wil de rechterzijde van de kerk open maken. De zijbeuk zou dan verdwijnen. "De voorbije decennia werd aan die rechterzijde vaak gesleuteld. Dan kwam er weer een torentje bij, daarna nog een gebouw. Is dat dan nog authentiek? Wij vinden van niet. Breek die rechterzijde af, en maak het open. Je kan de openingen eventueel afschermen met glazen wanden. De Sint-Pieterskerk werd onlangs ingehuldigd als wereldkerk. Naast de traditionele vieringen staat de kerk open voor andere activiteiten. Wij zien de kerk als een nieuwe ontmoetingsplaats, waar verschillende projecten hun thuis kunnen vinden. Van een nieuw buurtcafé tot tentoonstelling: het moet allemaal kunnen." In de toekomstvisie worden de omliggende wijken van Itterbeek verbonden via wandelpaden en parkjes. Zo moet het versnipperd centrum weer verbonden zijn met de rest van de deelgemeente.





Architect Leonard is ervan overtuigd dat het plan uitgevoerd kan worden. "We staan op een scharniermoment. Het dossier wordt aan het gemeentebestuur doorgespeeld. Maar het is een perfect moment om dit uit te voeren. De hele buurt staat er achter én de plannen zijn realiseerbaar. Hopelijk volgt het college de wil van het volk."