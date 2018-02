"Laksheid van Franstalige rechters nog maar eens bewezen" BURGEMEESTER SEGERS WOEST OM VRIJSPRAAK VOOR AMOKMAKERS DIE ZIJN POLITIEKORPS AANVIELEN TOM VIERENDEELS

17 februari 2018

02u28 0 Dilbeek "Een vonnis dat het publiek molesteren van ordehandhavers goedpraat." Neen, Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA) kan er niet bij dat een Franstalige rechter in Brussel enkele amokmakers vrijgesproken heeft. Amokmakers die in een trouwstoet de verkeersregels met voeten traden, en vervolgens zwaar in de clinch gingen met de lokale politie.

De feiten dateren van mei vorig jaar. Een Marokkaanse trouwstoet was in Sint-Joost-ten-Node vertrokken richting Dilbeek, waar huwelijksfoto's gemaakt zouden worden. Maar ter hoogte van het politiecommissariaat in de Stationsstraat werd één van de wagens naar de kant gehaald. "Ze reden roekeloos, negeerden rode lichten en brachten andere weggebruikers in gevaar", duidt burgemeesters Segers die tussenkomst. Een tussenkomst die echter al snel escaleerde toen familieleden uit een tweede wagen verhaal kwamen halen bij de agenten. De feestvierders verklaarden later aan deze krant dat de politie een moeder verhinderd had om haar panikerende dochter te troosten. De vrouw zou zelfs tegen de grond gewerkt zijn. Nog volgens de familie wilden twee mannen op dat moment tussenbeide komen, waarop het tot duw- en trekwerk kwam met de politie. Vier agenten raakten gewond, één van hen was tijdelijk werkonbekwaam. Een 24-jarige en een 30-jarige man uit Brussel en Vilvoorde werden opgepakt.





Het parket Halle-Vilvoorde dagvaardde de twee leden van de trouwstoet voor weerspannigheid en slagen en verwondingen aan de politie. Maar het duo koos ervoor om zich te verantwoorden in de Franstalige correctionele rechtbank in Brussel. De zaak kwam vorige maand al voor, maar burgemeester Segers maakte het vonnis nu pas bekend. "Een onthutsend vonnis!", foetert hij. "De twee beklaagden, die bovendien allebei een strafblad hebben, worden schuldig bevonden aan weerspannigheid. Maar ze krijgen gedurende vier jaar strafopschorting. Met andere woorden: ze worden gewoon niet gestraft. Voor de slagen en verwondingen werden ze zelfs vrijgesproken omdat het volgens de rechter niet duidelijk is wie welke klappen uitgedeeld heeft. De politie heeft ook een schadeclaim van 5.000 euro ingediend voor de arbeidsongeschiktheid van één inspecteur, maar ook die claim werd verworpen. Volgens de rechter was er geen aantoonbaar verband tussen de agressie en de werkonbekwaamheid. En beroep aantekenen blijkt in deze zaak onmogelijk."





Plaatsvervangende schaamte

Voor Segers is het rechtspraak die alle verbeelding tart. "Dit vonnis toont geen respect voor de functie van politieman of -vrouw, en dat kan ik als burgemeester niet tolereren. De Brusselse uitspraak staat in schril contrast met de normen en waarden die wij in de Vlaamse rand nastreven als gemeenschap. Plaatsvervangende schaamte heb ik. Dit vonnis praat het publiek molesteren van ordehandhavers goed, terwijl dit net een verzwarende omstandigheid zou moeten zijn."





"Een eigen parket voor Halle-Vilvoorde is een grote vooruitgang geweest", besluit Segers. "Maar het berechten gebeurt nog altijd in Brussel. Daar kunnen beklaagden voor een Franstalige rechter komen, en het is intussen algemeen geweten - en bij deze nog maar eens bewezen - welke laksheid daar huist. Meer dan ooit eisen we in ons gerechtelijk arrondissement een eigen rechtbank. Maar we beseffen dat dit een onmogelijke opgave is."