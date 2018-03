"Kijken wat mogelijk is met Itterbeek Dorp" BUURTCOMITÉ LANCEERT NIEUW BURGERINITIATIEF MICHIEL ELINCKX

17 maart 2018

02u49 0 Dilbeek Buurtcomité Itterbeek Dorp organiseert op 29 maart een creatieve avond over de toekomst van het centrum. Ze willen het dorpsplein moderner maken en met dat dossier naar de gemeente trekken. "Deels vergelijkbaar met Schepdaal, maar toch net iets anders", zegt initiatiefneemster Sophie Schuddinck.

Itterbeek Dorp is gekend van de organisatie van verschillende lokale activiteiten, zoals de nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein. Het buurtcomité wil nu een stapje verder gaan en start een burgerinitiatief op. "We willen ons project opentrekken", zegt Sophie Schuddinck. "We willen mensen mee laten denken over de toekomst van het kerkplein en achterliggend speelpleintje. Eind 2016 was er al een enquête bij de inwoners. Zo konden we al eens polsen naar de wensen en noden. Over twee weken gaan we een stapje verder. In het Witte Huis organiseren we een brainstorm. De inwoners gaan samen rond tafel zitten en vullen drie cruciale vragen in."





Drie vragen

Ten eerste wil Itterbeek Dorp weten wat de positieve punten van het centrum zijn. Vervolgens worden de negatieve kanten opgelijst. Tot slot mogen mensen ideeën geven om de kern te verfraaien. "Dat kan erg ver gaan", zegt mede-initiatiefnemer Yoann Harvent. "We willen op korte en lange termijn denken. Daarna bundelen we de voorstellen in een dossier en stappen we naar het gemeentebestuur. Het comité heeft al contact gehad met de bevoegde diensten en zij geloven in ons project. De timing is in ieder geval ideaal. In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het volgende gemeentebestuur kan onze ideeën meenemen in hun meerjarenplanning. Voor alle duidelijkheid: wij vinden de dorpskern van Itterbeek prachtig. Maar toch zien we enkele punten die verbeterd kunnen worden."





Schepdaals voorbeeld

Het initiatief doet denken aan de herinrichting van de Schepdaalse dorpskern. Vorig jaar ging ook daar een burgerinitiatief aan de slag. Het resultaat mocht er wezen. Verschillende punten zijn inmiddels al uitgevoerd door het gemeentebestuur. "Ons initiatief is deels vergelijkbaar", aldus Schuddinck. "We zijn gaan praten met die mensen en hebben er onze lessen uit getrokken. Het is een heel mooi project, maar wij willen meerdere thema's behandelen. Naast mobiliteit komt onder meer de sociale cohesie en het groene aspect aan bod. De dorpskern van Itterbeek is ook iets kleiner dan Schepdaal. Maar wij willen tegelijk een sociaal draagvlak creëren om onze plannen uitvoerbaar te maken." De denkoefening start op 29 maart om 18.30 uur in het Witte Huis.