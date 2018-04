'Inbreker' blijkt gewoon jointje te roken 18 april 2018

Een twintiger uit Anderlecht werd veroordeeld tot een boete van 160 euro voor het bezit van cannabis.





De jongeman werd betrapt toen hij traag door een inbraakgevoelige wijk in Dilbeek aan het rijden was. De agenten besloten om zijn BMW tegen te houden, in de veronderstelling dat hij een inbreker was. Al snel bleek dat de jongeman gewoon rustig een jointje wilde roken. Onder de zetel bleek een zakje te liggen met daarin 3,2 gram van de drug. "Voor eigen gebruik", oordeelden zowel parket als rechter. Daarom bleef het bij een boete. (WHW)