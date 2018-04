"Ik kon dit café niet laten doodbloeden" DAVID FLEURUS HEROPENT IN DE LINDE ONDER NIEUWE NAAM MICHIEL ELINCKX

04 april 2018

02u28 0 Dilbeek David Fleurus, die tot 2012 achter de tapkranen van In De Linde stond, heropent het café volgende week. Onder de nieuwe naam 'Spontane Goesting' wil hij "een ode aan de geuze" brengen.

In De Linde, op de grens van Vlezenbeek en Itterbeek, opende in 1936 voor het eerst de deuren. Aanvankelijk was de Schepdaalse brouwerij De Neve eigenaar, daarna nam de familie Fleurus het over. Ook David Fleurus stond er achter de tapkranen: tot 2012, toen drankenhandel Schoentjes het overnam. Met de populariteit van het gekende café ging het sindsdien bergaf, tot er in november 2017 een sluiting volgde.





Vijf maanden na die sluiting is er evenwel weer hoop. David pikt de draad weer op en heropent zijn geliefde kroeg op 12 april. Niet meer onder de naam 'In De Linde', wel onder 'Spontane Goesting'. "Ik ben er vijf jaar geleden mee gestopt, maar eigenlijk ben ik nooit echt weggeweest", vertelt David. "Ik bleef het reilen en zeilen volgen en hield contact met de vaste tooghangers. Ik loop al sinds mijn 7de rond in het café, dus die liefde verdwijnt niet zomaar. Ik miste het leven als cafébaas. Toen In De Linde sloot, heb ik niet getwijfeld om terug te keren. Ik kon het café niet zomaar laten doodbloeden. De zaak zal nu een stevige opknapbeurt krijgen, én een nieuwe naam. 'In De Linde' klonk een beetje oubollig, vandaar. En in het centrum van Dilbeek is er een café dat die naam ook al draagt. Daarom herdopen we de zaak tot café Spontane Goesting. Een verwijzing naar de geuze en zijn spontane gisting."





Café + restaurant

Met restaurant Tatanka heeft David nog een horecazaak langs de Lenniksebaan, en hij wil beide dan ook uitspelen. "Die combinatie maakt het aantrekkelijk", legt hij uit. "Mensen kunnen eerst iets komen eten in Tatanka, en daarna rustig op café gaan. De vaste tooghangers blijven daar trouwens méér dan welkom. We zullen verschillende speciaalbieren serveren - er komen twintig tapkranen. We willen jong én oud lokken. Vroeger ging dat probleemloos, maar de tijden zijn veranderd. Door onder meer het rookverbod moet je als cafébaas klanten lokken met speciale evenementen en een uitstekende bierkaart."





Spontane Goesting opent dus volgende week de deuren, maar David wil in alle rust (her)beginnen. "We willen eerst nog het WK Voetbal meepikken, daarna volgt een grote opening op 1 en 2 september. Dat valt dan samen met de viering van de verjaardag van Tatanka. Daarnaast pik ik ook de organisatie van de Nachtegaalfeesten weer op. Ik wil van deze heropening een succesverhaal maken."