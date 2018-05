"Hij verzette werk voor drie" BOKA UNITED ROUWT OM ICOON FRANS SIROYT (88) MICHIEL ELINCKX

08 mei 2018

02u28 0 Dilbeek Boka United-icoon Frans Siroyt (88) is afgelopen vrijdag overleden. Siroyt was al meer dan veertig jaar vrijwilliger bij de club. Hij was een van de oudste vrijwilligers van Vlaanderen. Voetbalclub Boka United wil zijn trouwe medewerker met een gepast eerbetoon herdenken.

'Franske' was een van de boegbeelden van Boka United. Al meer dan veertig jaar zette hij zich in voor het voetballeven in Sint-Ulriks-Kapelle. Eerst was hij vrijwilliger bij FC Kapelle Sport. Toen de club samenvloeide met Daring Bodegem, verhuisde Siroyt gewoon mee. In oktober zette de club hem in de bloemetjes voor zijn jarenlange inspanningen. "Voetbal en tuinieren waren zijn leven", vertelt voorzitter Patrick Van Den Bosch. "Nochtans was Frans zelf geen onverdienstelijke wielrenner. In de jaren 50 verzamelde hij meer dan vijftig overwinningen. Na zijn carrière spitste hij zich toe op FC Kapelle Sport. Hij deed het werk van drie personen. Zijn werkkracht was echt ongelooflijk."





Slechte gezondheid

Sinds januari ging de gezondheidstoestand van Frans achteruit. Boka United zag hun geliefde vrijwilligers niet meer achter de tapkranen verschijnen. Vrijdag overleed Frans op 88-jarige leeftijd. Boka United reageert aangeslagen op het heengaan van hun 'Franske'. "We wisten dat er iets aan de hand was", aldus Van Den Bosch. "Frans verzweeg dat hij pijn leed. Na januari werd het hem te veel en bleef hij thuis. Zijn afscheid valt emotioneel zwaar. Afgelopen weekend werd onze B-ploeg kampioen, maar het werd een feestje in mineur. Boka United verliest een van zijn trouwste supporters en vrijwilligers. Hij was een van de mooie gezichten van deze fantastische voetbalclub." Van Den Bosch roemt de werkijver van Frans. Naast het poetsen van de kleedkamers en zijn werk in de kantine stond Siroyt in voor het onderhoud van de gebouwen. "Het is ongelooflijk wat hij deed op zijn leeftijd, zonder daar ooit een cent voor te krijgen. Boka was zijn thuis. Bijna elke dag kwam hij afgezakt naar de club. Als we een evenement organiseerden, stond Frans altijd paraat. Mensen zoals Frans maken ze niet meer."





Eerbetoon

Boka United wil de komende weken een eerbetoon organiseren ter ere van Siroyt. "Maar wat dat zal worden, weten we nog niet. Eerst moeten we alles met de familie bespreken. Zijn zoon, Danny Siroyt, is medevoorzitter van de club. Binnenkort zal ik met hem bespreken wat we kunnen doen. Maar een ding staat vast: onze vereniging - en bij uitbreiding heel Sint-Ulriks-Kapelle - verkeert in shock."





De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 9 mei om 12 uur in de aula van het crematorium Daelhof in Zemst.