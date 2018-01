"Haalbaarheid nog niet onderzocht" Agentschap Wegen en Verkeer 23 januari 2018

Dilbeek Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) was gisteren nog niet op de hoogte van het voorstel van Groen. Woordvoerder Anton De Coster wil voorlopig dan ook geen uitspraken doen.

"De haalbaarheid van dit project werd nog niet onderzocht", zegt hij. "En tot op heden zijn er ook geen officiële plannen om dat te doen. Geen enkele partij heeft ons gecontacteerd met de vraag om het hierover te hebben. Daarom kunnen we daar als agentschap niet veel over zeggen."





De Coster benadrukt ook dat er in de komende jaren nog geen herinrichting van de Binnenring in Dilbeek op het programma staat. "Er zijn wel plannen voor een grote herinrichting van de Brusselse Ring tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, maar Dilbeek zelf maakt daar geen deel van uit. Een mogelijke overkapping is nog niet aan de orde." (MEN)