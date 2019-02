“Exhibitionisme? Neen, enkel cannabis en overdreven snelheid” WHW

14 februari 2019

14u52 0 Dilbeek Een 21-jarige man riskeert een celstraf van 10 maanden, waarvan een deel met uitstel, voor openbare zedenschennis. Hij werd tot twee maal toe betrapt door een vrouw terwijl hij de hand aan zichzelf sloeg.

De prille twintiger voelde zich el heel hard op zijn gemak in de Borrestraat. Twee jaar geleden zag een vrouw hem naast zijn Mercedes masturberen. Ze maakte hem er met duidelijke bewoordingen op attent dat daar ‘andere plekken meer geschikt voor zijn’. Met deze woorden bleek hij niet gediend te zijn want volgens de getuige trachtte hij haar -nog steeds masturberend- omver te rijden. Twee maanden later zag dezelfde vrouw de twintiger opnieuw voorbijrijden. Ze kon zijn nummerplaat noteren en zo kwam de politie bij hem terecht. Zijn les had hij echter nog niet geleerd want op 2 april 2018 was het opnieuw prijs. Een andere bewoonster ‘mocht’ eenzelfde tafereel gadeslaan in dezelfde Borrestraat. Ook zij gaf de beschrijving van de Mercedes door aan de politie.

Cannabis en snelheid

Naar de oproepingen voor verhoor van de politie luisterde de man niet. Voor de rechter verscheen hij wel, doch zonder advocaat. Zijn verdediging was dan ook ietwat onorthodox. “Dat doen? Nooit! Ik rook veel cannabis en rijd vaak te snel maar de zaken die ik hier hoor heb ik nooit gedaan hoor. Ik denk dat die twee vrouwen zich eraan stoorden dat k soms heel snel door hun wijk rijd. Daarom zullen ze wel hebben afgesproken om dit te verzinnen”, klonk het. De man bleef bij deze complottheorie, ook al bleek uit onderzoek dat de twee vrouwen elkaar niet kenden. Uitspraak op 18 maart.