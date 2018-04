"Er komt géén 14 meter hoge muur" VZW LEVENSLUST WEERLEGT BEZORGDHEDEN BUURT MICHIEL ELINCKX

18 april 2018

02u55 0 Dilbeek Buurtbewoners maken zich zorgen over de impact van de 325 geplande wooneenheden op het parkdomein van vzw Levenslust. Vooral het gebrek aan parkeerplaatsen en groen voedt de onrust. Maar volgens de vzw is dat onterecht.

Vzw Levenslust is een organisatie die zich richt op jongens en meisjes tussen 6 en 21 jaar met leerstoornissen. In totaal telt de inrichting 341 jongeren en 315 personeelsleden. Momenteel is de administratie gevestigd in het verouderde kasteel, en volgens de eerste plannen zou er vlakbij een nieuw administratief centrum komen - al werd daar intussen al een streep door getrokken. Voorts zouden er ook 325 nieuwe zorgwooneenheden gebouwd worden.





Geen kleinschalige plannen, en dat baart de omwonenden zorgen. In de Scheestraat werd zelfs een werkgroep opgericht om het dossier te analyseren. "Naast de unieke ijskelder, waar vleermuizen hun thuis vinden, zou een nieuw administratief centrum komen", zegt buurtbewoonster Anne-Sophie Cosyns. "Daarnaast is er ook sprake van 325 woongelegenheden - evenveel als in de dorpskern van Schepdaal. Waar zullen al die mensen hun wagen parkeren? Op het domein zelf zijn de mogelijkheden beperkt... De nieuwe woningen zullen ook verkeers- en lawaaioverlast met zich meebrengen. En dan worden er ook nog eens liefst vier woonlagen voorzien. De Scheestraat zal langs de kant van het domein omgeven worden door een muur van maar liefst 14,5 meter hoog."





De buurtbewoners vrezen dan ook dat hun rust en privacy in het gedrang zal komen. En volgens de werkgroep verdwijnt ook het laatste stukje waardevolle natuur. "Overal komt er nu hoogbouw. Waardevolle bomen worden gekapt, en vervangen door wooneenheden. Er werden wel compensaties beloofd, maar die kunnen nooit het bestaande ecologisch gebied vervangen."





IJskelder opwaarderen

Vzw Levenslust is het evenwel niet eens met de bedenkingen. "Om aan de huidige zorgnormen te voldoen, dringt een vernieuwing van de infrastructuur zich op", zegt algemeen directeur Else De Wachter. "Alle adviezen van de bevoegde departementen werden opgevolgd. Er komt ook geen nieuw administratief gebouw. In de plannen was die mogelijkheid er, maar het zal er niet van komen. En er wordt ook niet geraakt aan de ijskelder. Dat is een waardevol landschapselement. Samen met natuurverenigingen bekijken we zelfs hoe we die ijskelder kunnen opwaarderen."





De Wachter benadrukt ook dat er een ondergrondse parking komt om de parkeerdruk te verminderen. "En er komt geen muur van 14,5 meter hoog. De bouwvoorschriften en de rooilijn voor openbaar nut worden gerespecteerd, en er zal rekening gehouden worden met het visuele aspect."





De raad van bestuur van Levenslust organiseert op dinsdag 24 april om 20 uur een infomoment voor de buurt in de inkomhal van de zorginstelling.