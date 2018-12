“Enkel zij kan de brand hebben aangestoken” WHW

14u24 0 Dilbeek Een vrouw uit Dilbeek is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan een deel met uitstel, voor een resem feiten, waaronder brandstichting in haar eigen woning. “Er is slechts één iemand die de brand kan hebben aangestoken, en dat is de beklaagde”, klonk het.

De vrouw kampte begin dit jaar al geruime tijd met psychische problemen, die ze probeerde te verdringen met alcohol. Haar huiselijke situatie ging er niet op vooruit en begin dit jaar stapelden de ruzies met haar echtgenoot zich op. Meermaals ging ze hem te lijf of begon ze met voorwerpen te gooien. Zo raakte ze op 25 februari een van haar twee dochtertjes met een bord. Op 2 april ging ze nog een stap verder. Haar man, die in de slaapkamer lag terwijl zij de nacht op de zetel doorbracht, werd wakker door zware rookontwikkeling. Hij belde meteen de brandweer, die gelukkig zeer snel ter plaatse was. Een deskundige bevestigde dat de brand aangestoken werd tussen het plafond en de houten vloer van de slaapkamer. De vrouw bevond zich op dat moment in de woonkamer. Toch hield ze vanaf dag één vol dat zij niets met de brand te maken had. “Ik zou het echt nog wel weten als ik een brandende sigaret in die spleet had gestoken”, sprak ze tegen de rechter. Haar advocate opperde ook dat vanuit de slaapkamer — waar haar echtgenoot was — de brand ook had kunnen zijn aangestoken.

Niet meer naar cel

De rechter liet geen spaander heel van de verdediging. “Er is slechts één iemand die deze brand heeft kunnen aansteken en dat is de beklaagde. Ze was aanwezig in de woonkamer en heeft een glashelder motief, namelijk wraak nemen op haar man die vreemdging.” Naast de agressie en de brandstichting werd ze ook veroordeeld voor het sturen van bedreigingen naar de vrouw met wie haar man haar bedroog. “Een sterk signaal is nodig”, aldus de rechter, “de beklaagde heeft het wel zeer bont gemaakt.” Wel besloot de rechtbank de vrouw niet meer, na haar voorhechtenis, naar de gevangenis te sturen. Het deel van de celstraf dat de periode van de ondergane hechtenis te boven gaat, werd immers met uitstel gesproken.