'Dronken' middenvakrijder vlucht weg van politie op E40 Tom Vierendeels

19 december 2018

14u58 1 Dilbeek “De verklaring in het proces-verbaal leest als het filmscenario van een Hollywoodfilm.” De Halse politierechter Dina Van Laethem trok woensdagochtend grote ogen bij het behandelen van een zaak uit Groot-Bijgaarden. In mei vorig jaar vond op de E40 een achtervolging plaats waarbij drie politieploegen betrokken waren.

De man zelf liet zich woensdag vertegenwoordigen door zijn advocaat en stond terecht voor dronkenschap, het niet aanpassen van de snelheid, het niet uiterst rechts rijden en het negeren van de bevelen van de politie. “De man had misschien niet gedronken, maar hij had geen enkel besef van tijd en ruimte waardoor we van dronkenschap kunnen spreken”, zei de procureur. Die staat van dronkenschap zou het gevolg zijn van de medicatie die de man had genomen. De bestuurder kon na een achtervolging aan 190 kilometer per uur uiteindelijk aan de kant gezet worden, werd uit het voertuig gehaald en op de grond geboeid. Tijdens de achtervolging bleef hij ook op de middelste rijstrook rijden. “Hij was hiervan zodanig onder de indruk dat hij tijdens het verhoor gewoon voor zich uit bleef staren”, verduidelijkte de advocaat. “Maar intussen is hij opgenomen geweest en laat hij zich verder behandelen, onder meer door een psychiater.” De politierechter oordeelde dat er nog een bijkomend medisch attest nodig was, waardoor ze de zaak in beraad neemt. Uitspraak volgt op 30 januari.