"Directie kiest geld boven zorg" WATERLEK IN KAMER WOONZORGCENTRUM MARIA ASSUMPTA MICHIEL ELINCKX

16 maart 2018

03u02 0 Dilbeek De grootmoeder van Stefaan Schoonjans woont al meer dan vijf jaar in rusthuis Maria Assumpta. De voorbije maanden zag hij echter hoe de zorgverlening in het rusthuis verslechterde. "In het plafond van haar kamer zitten drie grote waterlekken. Mijn oma wordt hier verwaarloosd", zegt hij.

Stefaan Schoonjans, wiens grootmoeder in het rusthuis Maria Assumpta woont, is uiterst ontevreden over de gang van zaken binnen het woonzorgcentrum. "Vorige week vonden mijn vrouw en ik mijn grootmoeder in haar eigen opgedroogd braaksel", getuigt hij. "De zorgverleners hadden blijkbaar niets opgemerkt. Mijn vrouw heeft de kamer zelf opgekuist. Daarnaast werd mijn grootmoeder zondag naar het ziekenhuis gebracht met een zware longontsteking. In haar kamer zaten drie grote gaten in het plafond door een waterlek. Het lek ging zo snel mogelijk hersteld worden. Maar daar kwam niets van in huis: mijn oma zat dagenlang in de kou. Om het tochtgat te dichten, staken personeelsleden beddenlakens in het gat.





Geen dokter

Toen we mijn grootmoeder zondag gingen bezoeken, sloegen we zelf alarm. De zorgverleners vonden het niet nodig om een dokter te bellen. Maar haar toestand verslechterde iedere minuut. De dokter stuurde mijn oma meteen naar het ziekenhuis. Als wij niets hadden gedaan, was ze waarschijnlijk gestorven. Het personeel, met één verpleegkundige voor twee appartementsblokken, is zwaar onderbemand."





Volgens Schoonjans is het niet de eerste keer dat er klachten zijn over Maria Assumpta. "Het is gewoon grof. Ze verkiezen geld boven de zorg van mensen. Dit is geen waardige oude dag voor haar. Wij betalen 1.900 euro per maand voor de zorg van het rusthuis. En wat krijgen we terug? Niets. Mijn oma zat de voorbije weken al vier maal klem met haar been tussen het bed. De hulpverleners doen niets en laten de situatie voor wat het is."





Luxeflat compensatie

De oma van Schoonjans mag vandaag het ziekenhuis verlaten. Maar ze gaat niet terug naar Maria Assumpta. "Ze vertrekt voor drie maanden naar een zorgcentrum in Sint-Katharina-Lombeek. Hopelijk komt daar op termijn een definitieve plaats vrij.





Marc Neuteleers, directeur van Maria Assumpta, reageert verbijsterd op de aantijgingen van Schoonjans. Hij bevestigt wel dat er drie gaten in het plafond van de kamer waren. "Maar het waterlek is intussen al hersteld. Onze bewoonster weigerde uit haar kamer te vertrekken. Ze heeft namelijk een mooi uitzicht vanuit haar appartement. Wij gingen in op haar vraag. Afgelopen dagen werden de gaten gerepareerd. Om ons te verontschuldigen voor het ongemak, boden wij de familie een nieuw appartement aan tegen dezelfde prijs. Het is spijtig dat ze dit op de spits willen drijven, want zij zijn met deze problematiek nooit naar mij persoonlijk toegekomen." Neuteleers hoopt toch te kunnen bemiddelen in de zaak. " Het personeel heeft al het mogelijke gedaan om de vrouw goed te verzorgen."