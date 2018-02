"Die busbaan moet nog weg" MINDER BUSSEN DOOR SPANJEBERGSTRAAT, MAAR BUURTCOMITÉ BLIJFT ONTEVREDEN MICHIEL ELINCKX

23 februari 2018

02u33 0 Dilbeek De Lijn wil in de toekomst minder bussen door de Spanjebergstraat jagen. Het busverkeer zal op termijn met meer dan 30 procent dalen in de straat. Toch is het buurtcomité niet tevreden. Zij willen vooral de voorziene busbaan schrappen.

In januari protesteerden de inwoners van de Spanjebergstraat tegen de herinrichting van hun weg. Reden? Een busbaan en de schrapping van enkele parkeerplaatsen. Het buurtcomité vindt een busbaan onveilig. Voor de werken passeerden er iedere weekdag 232 bussen langs de Spanjeberg. Het actiecomité startte een petitie en zamelde in een mum van tijd 600 handtekeningen in. Door die petitie konden ze een agendapunt op de gemeenteraad plaatsen.





Maar dat bleek eerst een maat voor niets. De gemeenteraad schoof de hete aardappel door naar een mobiliteitscommissie. Daar zouden de raadsleden, samen met De Lijn, de herinrichting analyseren. De uitkomst was mager voor het buurtcomité: er werd een aantal extra parkeerplaatsen voorzien en er kwam een rechtstreekse toegang vanuit de Kasteelstraat naar de vergrote parking van de Sint-Alenaschool.





De voorbije gemeenteraad kwam er dan toch enig voorstel van De Lijn om het busverkeer in de straat aan te pakken. Het aantal bussen op een weekdag daalt van 232 naar 159 - goed voor een daling van 31 procent. Daarnaast wil het gemeentebestuur extra snelheidscontroles uitvoeren. Door de onthouding van oppositiepartijen UF en Open VLD werd het voorstel op de gemeenteraad goedgekeurd. Maar dat is nog niet naar de zin van het buurtcomité. Zij zijn niet te spreken over die busbaan. "Ze verminderen het aantal bussen door lijn 810 te verplaatsen naar de Baron De Vironlaan", zegt initiatiefnemer Dirk D'Hulster.





Masterplan nakijken

"De toekomstige busbaan, die veel gevaarlijker is, blijft dus. Er komen gewoon enkel wat minder bussen door." Het buurtcomité vindt ook dat er heel wat onduidelijkheid bestaat over het goedgekeurde punt. Daarom vragen ze om het gehele masterplan terug na te kijken. "Wanneer verhuist lijn 810 naar de Baron de Vironlaan", vraag D'Hulster zich af. "Blijven er in de toekomst 170 bussen door onze straat rijden? Of komen er opnieuw bussen bij wanneer de wijk in het Wolsemveld erbij komt? Alles blijft erg onduidelijk. Het masterplan (de herinrichting van het Dilbeekse centrum, red.) is nooit op een goede manier verwoord naar de Dilbeekse bevolking. Wij zijn dan ook van oordeel dat het beter is om het masterplan opnieuw onder de loep te nemen. 250 verdwenen parkeerplaatsen en 310 bussen door de Sint-Alenalaan is een hoge prijs die betaald moet worden."