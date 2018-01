'Bijgaardenlos' wordt 'Bijgaardenweg' 02u28 0 Dilbeek De gemeenteraad heeft een zijstraat van de Bosstraat de naam 'Bijgaardenweg' gegeven.

Aanvankelijk was 'Bijgaardenlos' voorgesteld, maar oppositieraadslid Stefaan Platteau (Open Vld) kon zich daar niet in vinden. "Volgens het woordenboek betekent 'los' een 'niet-openbare weg'", aldus Platteau. "Terwijl het hier wel om een openbare weg gaat. Taalkundig is het onjuist, daarom zou Bijgaardenweg een betere naam zijn." Cultuurschepen Diane Van Hove (N-VA) kon zich vinden in die redenering. In de zijstraat worden twee meergezinswoningen met garage gebouwd. (MEN)