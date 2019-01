‘Amper’ een bestuurder met glaasje op tijdens BOB-controle Tom Vierendeels

18 januari 2019

17u23 0 Dilbeek De lokale politie van Dilbeek organiseerde donderdag in het kader van de BOB-campagnes drie verkeerscontroles. Er was ‘slechts’ een bestuurder die te diep in het glas had gekeken.

De agenten stelden zich achtereenvolgens op langs de Alfons Gossetlaan, de Brusselstraat en in de Stationsstraat. In totaal werden 472 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Een persoon bleek positief te blazen, maar er wordt niet meegegeven of zijn rijbewijs werd ingehouden of ingetrokken.

Daarnaast werden nog zeventien verkeersinbreuken vastgesteld. Onder meer vijf personen werden betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel en vier kinderen bleken niet in een kinderzitje te zitten.