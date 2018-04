"Alsof iémand 2.000 euro zou weigeren..." HANDELAARS LOPEN HINDERPREMIE MIS DOOR GEBREKKIGE COMMUNICATIE MICHIEL ELINCKX

25 april 2018

02u54 0 Dilbeek De lokale handelaars van de Verheydenstraat maken geen aanspraak meer op een geldcompensatie van 2.000 euro voor de herinrichtingswerken in de Dilbeekse dorpskern. Tientallen handelaars dachten dat het aanvraagformulier tijdens de werken ingediend moest worden.

Midden februari begonnen de grootschalige herinrichtingswerken in de Dilbeekse kern. De start van de werken had heel wat voeten in de aarde. De herinrichting werd eerst in november met drie maanden uitgesteld. De handelaars keken met angst naar de werken uit. Tot en met 17 januari had de lokale middenstand de kans om een hinderpremie aan te vragen bij Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Een groot deel van de handelaars heeft dat echter niet gedaan. Reden? De gebrekkige communicatie van VLAIO.





"We kregen in november een brief met daarin informatie", zegt slager Gino Verbustel. "Veel handelaars dachten dat ze de tijd hadden tot het begin van de werken om hun aanvraag in te dienen. Door de verschuiving van de werken - van november naar februari - was er erg veel verwarring. Slechts twee zelfstandigen hebben hun aanvraag ingediend. Meteen daarna kregen ze de premie van 2.000 euro. Toen we dat nieuws vernamen, contacteerden we meteen VLAIO. Maar zij hadden geen medelijden met ons. We zagen de geldsom - die we zeker zouden kunnen gebruiken - door onze neus geboord. Dat is toch niet eerlijk? Het gaat hier om een misverstand. VLAIO mag toch een beetje redelijkheid tonen?"





Te weinig

Ook Dirk Praet, uitbater van 't Praetcafé, is een van de ongelukkigen. Hij zag de brief pas eind januari opduiken. "Bpost adresseerde de brief op het appartement boven mijn zaak", zegt Praet. "Het appartement stond enkele maanden leeg, waardoor ik de infobrief pas eind januari zag. Ik contacteerde VLAIO, maar die waren onverbiddelijk. Ik zocht daarna hulp bij de gemeente Dilbeek. De gemeentediensten deden wat ze konden, maar het hielp niet. VLAIO hield voet bij stuk. We hopen dat ze toch nog van gedacht veranderen, want iedereen kan die 2.000 euro goed gebruiken."





Praet heeft ook kritiek op de wijze van communicatie van VLAIO. Hij vindt een brief té weinig. "Waarom kregen we geen herinnering? Waarom moeten wij überhaupt een aanvraag doen? Niemand zal die 2.000 euro weigeren."





Rompslomp

"Daarnaast konden ze evengoed een mail sturen. Lokale middenstanders hebben het erg druk en verwerken maandelijks een hele administratieve rompslomp. VLAIO mag wat meer begrip opbrengen voor onze situatie", aldus Praet.





Bij VLAIO was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.