"Alsof De Lijn dit plan getekend heeft" HERINRICHTING SPANJEBERGSTRAAT OP AGENDA GEMEENTERAAD MICHIEL ELINCKX

20 januari 2018

02u30 0 Dilbeek De gemeenteraad zal zich dinsdag over een agendapunt buigen dat aangebracht werd door de bewoners uit de Spanjebergstraat. Die wordt in het kader van het masterplan heringericht, maar niet op een manier die iedereen zint. Vooral de busbaan en het wegvallen van parkeerplaatsen veroorzaakt wrevel. "Het lijkt alsof De Lijn de tekenpen hier in de hand had."

Dilbekenaren die het masterplan op de korrel nemen, dat moet je als gemeentebestuur ernstig nemen. En wel hierom: in november verzamelden vier zelfstandigen samen negenhonderd handtekeningen om een item op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Hun eis? De herinvoering van tweerichtingsverkeer in de Kasteelstraat. Met steun van Open Vld en UF werd dat punt ook goedgekeurd. Voor de bestuurscoalitie van burgemeester Willy Segers (N-VA) was het een kaakslag, en voor het masterplan een retourtje naar de tekentafel.





Busstrook

Twee maanden later volgt een nieuw burgerinitiatief. Deze keer zijn het de bewoners uit de Spanjebergstraat die niet akkoord zijn met de herinrichting. De gemeente wil de straat verdelen in een rij- en busstrook, wat De Lijn vrije baan geeft. "In de nieuwste plannen werd er werkelijk alles aan gedaan om het busverkeer sneller en eenvoudiger door onze straat te loodsen", zegt Piet Ronsijn van het buurtcomité, dat de nodige negenhonderd handtekeningen intussen ook al opgehaald heeft. "De Spanjebergstraat zal een eenrichtingsstraat worden, van het centrum naar de Ninoofsesteenweg. Maar voor lijnbussen wordt een uitzondering gemaakt: via een aparte busstrook zullen zij de straat nog altijd naar beneden mogen denderen. Het is alsof De Lijn hier de tekenpen gehanteerd heeft."





Nu moet het ook wel gezegd worden dat De Spanjebergstraat druk gebezigd wordt door bussen - doorheen de week liefst 232 per dag. Maar de meeste bewoners hebben niets tegen die bussen zelf, wel tegen de gevolgen van een busbaan. "Een direct gevolg is dat er achttien parkeerplaatsen verdwijnen tussen de Berchemstraat en de Alenaschool", weet Ronsijn. "Op de kleine parking tussen de Pastorij en de Alenaschool zou een tiental plaatsen bijkomen, maar wij lusten die compensatie niet. Voor inwoners is het een groot verschil wanneer je van zo'n onveilige parkeerplaats gebruik moet maken. Bovendien zouden handelaars geen plaats meer hebben om te laden en te lossen."





Veiligheid aan scholen

De inwoners willen ook dat er geen bussen meer langs de Ninoofsesteenweg de Spanjebergstraat inrijden. Met basisscholen Sint-Alena en Jongslag in de buurt, wordt gevreesd voor de veiligheid van de kinderen. "Die busstrook moet dus weg. Wij willen de komende vijftig jaar geen bussen die de straat naar beneden rijden. Als je de geplande busstrook schrapt, dan behoud je de parkeerplaatsen en heb je plaats voor de aanleg van een deftig fietspad. Sommige buurtbewoners wilden hier helemaal geen bussen meer zien, maar we moeten redelijk blijven. Als buurtcomité kiezen we voor de gulden middenweg."





Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA) heeft begrip voor het protest, maar vraagt zich af waarom het er nu pas komt. "De bouwvergunning werd intussen al enige tijd afgeleverd", zegt hij. "De gemeente heeft ook al rond de tafel gezeten met de buurtbewoners. We hebben toen al enkele oplossingen naar voren geschoven, maar noch De Lijn, noch de buurtbewoners wijken af van hun standpunt. En met deze petitie wordt de druk opgevoerd, terwijl we weinig tijd krijgen om tot een uitgewerkt voorstel te komen. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad geen overhaaste beslissingen zal nemen en dat de werken, zoals voorzien, volgende maand kunnen starten."