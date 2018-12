“2019 wenskaartjes verzamelen en dan is het feest” Woonzorgcentrum Quietas zet warme actie voor ouderen op poten Michiel Elinckx

11 december 2018

17u06 0 Dilbeek Opvallend initiatief in woonzorgcentrum Quietas. Tegen 7 januari wil het rusthuis 2019 wenskaartjes toegestuurd krijgen. De kaartjes worden vervolgens bezorgd aan de inwoners. Als het lukt, trakteer directeur Marc Derveaux de senioren op een exclusief optreden.

WZC Quietas gaat een opvallende nieuwjaarsuitdaging aan. De komende weken wil het rusthuis 2019 wenskaartjes toegestuurd krijgen. “Een logisch getal, omdat we het jaar 2019 inzetten”, zegt initiatiefneemster Chantale Deweerdt van WZC Quietas. “Twee maanden geleden zag ik hallucinante statistieken opduiken. Liefst 15 procent van de bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra krijgt nooit bezoek van familie of vrienden. Schrijnend is dat. Ook bij ons zien we mensen die alleen de feestdagen ingaan. Als rusthuis doen we onze uiterste best om ze bij het feest te betrekken. Onze kok flanst een feestmaaltijd in mekaar, en de zorgkundigen zorgen voor de kerstsfeer.”

Fata Morgana

Maar WZC Quietas gooit het dit jaar over een andere boeg. Directeur Marc Derveaux waant zich even in het voormalig VRT-programma Fata Morgana en gaf een opdracht aan zijn medewerkers en senioren. “Tegen 7 januari moet het rusthuis 2019 wenskaartjes ontvangen hebben”, aldus Derveaux. “Wie die kaartjes moet sturen? Sympathisanten, vrienden, familie, verenigingen, ... Iedereen die zich geroepen voelt, mag de pen in de hand nemen en een kaartje naar ons sturen.”

In het woonzorgcentrum verblijven 124 senioren. Aan het einde van de rit zal iedere bewoner dus zo'n 16 kaartjes ontvangen. “Wat er opstaat, is van geen belang. Wens onze senioren een prettig Kerstmis en een gezond nieuw jaar, daar gaat het om. Het lijkt een klein gebaar, maar voor onze mensen maakt het een wereld van verschil. Dan weten ze dat ze er niet alleen voor staan. Sommige inwoners hebben geen familie of vrienden meer. Je hoort ze dan nostalgische verhalen vertellen over de feestdagen. Ze weten dat het nooit meer gaat terugkomen, dan zou het leuk zijn om hen een liefdevolle boodschap te bezorgen.”

Als het woonzorgcentrum slaagt in zijn opdracht, volgt er een beloning. Op vrijdag 11 januari vindt er dan een groot feest plaats met een optreden van Berry Grimm. De inwoners worden dan ook getrakteerd op een hapje en een drankje. “Een woonzorgcentrum mag niet afgescheiden worden van de buitenwereld”, aldus Derveaux. “Je moet ze samenbrengen met verschillende verenigingen, groeperingen en scholen. We hebben Dilbeekse basisscholen gevraagd om een kaartje te schrijven. Daarnaast gaan we in openbare gebouwen affiches hangen met daarop alle informatie. We willen er alles aan doen om ons streefdoel te bereiken. Hopelijk laat Dilbeek zich ook van zijn warmste kant zien.”

Momenteel heeft het rusthuis 90 kaartjes ontvangen. Wie ook een wenskaart wil sturen, kan dat naar Armonea Quietas, Bezenberg 10, 1700 Dilbeek.