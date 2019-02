Zwemactiefoto van Stijn Boussemaere rond de zomer in nieuwe sporthal GUS

19 februari 2019

11u57 0 Diksmuide Stijn Boussemaere uit Vladslo won de fotowedstrijd die de Diksmuidse sportdienst organiseerde. Kurt Lapere uit Woumen eindigde op de tweede en derde plaats met een actiebeeld van gevechtssport en tennis. Die drie foto’s zullen straks te zien zijn in de inkom van de nieuwe sporthal.

Stijn Boussemaere is in bijberoep fotograaf. Zijn specialiteit is onderwaterfotografie. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat hij de hoofdvogel afschoot met een beeld genomen in het zwembad. “Als jury vonden we de kwaliteit van de beelden belangrijk alsook de belevingswaarde”, zegt Sven Casteleyn van de sportdienst. Het Diksmuidse stadsbestuur ontving 300 sportbelevingsfoto’s. Kurt Lapere leverde er daarvan 80 en won met twee. De jury selecteerde vijf foto’s en de drie met de meeste stemmen wonnen. De foto van Stijn kreeg 2082 stemmen, het beeld van de gevechtssport 1688 en dat van de tennis 1251. In totaal werden bijna 7000 stemmen uitgebracht. De facebookpost had een bereik van net geen 100.000 mensen. “Een geslaagd project dus”, besluit sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). “De drie gewonnen foto’s zullen we uitvergroten en krijgen een plek in onze nieuwe sporthal. De werken schieten goed op. Vermoedelijk kunnen we rond de zomer openen.”